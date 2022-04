No asume ninguna responsabilidad. Ese fue el principal mensaje del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid sobre el caso mascarillas. Fue un pleno bronco en el que Almeida mostró su perfil más agresivo con la oposición.

El alcalde de Madrid respaldó "absolutamente" la negociación de la funcionaria Elena Collado, coordinadora de Presupuestos en el Ayuntamiento, y remarcó que el Consistorio no denunció a Luis Medina ni a Alberto Luceño porque "no sabía el cobro de comisiones que se había producido" desde la empresa Leno por esos dos "personajes". Sostiene Almeida que el Ayuntamiento no pagó ni un euro a Medina y Luceño, sino a la sino a la empresa Leno. Por eso, dijo, no va a haber dimisiones en el Ayuntamiento de Madrid. En ese sentido, añadió que antes que irse Elena Collado o Engracia Hidalgo (delegada de Hacienda y Personal) de la Corporación se iría él mismo por este caso.

Almeida también restó importancia al papel jugado por su primo. Según la versión del alcalde, su primo "únicamente" facilitó un correo electrónico a Medina. "Eso ha quedado acreditado por la investigación de la Fiscalía", afirmó contundente, antes de concluir que ni su familiar, ni el Ayuntamiento ni su personal tienen "cualquier tipo de responsabilidad" en el caso.

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), pidió "perdón" por el "gol que nos han metido". Villacís resaltó que ningún empleado del Ayuntamiento está siendo investigado, pero añadió que, de haberlo, "aquí se va a dimitir", en pos de la "transparencia y la honestidad".

La oposición pide responsabilidades

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, acusó a Almeida de "amenazar" a algunos concejales porque "está metido hasta el cuello" en el caso mascarillas.

"Pese a todo el fango que quiera extender del alcalde, no va a poder pararlo. Pese a amenazas a algunos concejales. Es patético tratar de convertirnos en responsables de una acción suya de Gobierno. Ahora entendemos el por qué de la mentira, de la opacidad. Usted y los suyos están metidos hasta el cuello", dijo Maestre durante el Pleno.

Maestre, además, afeó a Almeida que el equipo de Gobierno "conociera hace un año y medio el caso", y que no se hubiera trasladado "a ninguna instancia del Ayuntamiento de Madrid". "Más bien al contrario, lo ocultaron literal y explícitamente en una petición de mi Grupo. Le preguntaba si existía algún contrato judicializado, y me dijo que ninguno estaba siendo investigado. Su mentira quedó expuesta ante el conjunto de la ciudad de Madrid", concluyó Maestre.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, también criticó al alcalde por haberse convertido en "la plañidera de España" en el caso de las comisiones millonarias por el contrato de material sanitario e insistió en que "nada encaja" en este asunto.

La socialista exigió que lo primero sería "pedir perdón por el espectáculo que se lleva dando meses porque el PP entiende que las instituciones son suyas". "¿En qué momento se ha vendido a los intereses del PP?", preguntó al alcalde, a quien también acusó de acordarse del Ayuntamiento solamente "cuando beneficia a los suyos".



Luis Cueto, del Grupo Mixto, también fue muy contundente: "Aquí hay una responsabilidad política porque alguien toleró que se robaran seis millones de euros, pero aquí no dimite nadie porque son irresponsables".

Cueto también quitó hierro a la amenaza de Almeida de irse, antes de que lo hagan Hidalgo o Collado, argumentando que "con su irresponsabilidad y falta de dar soluciones" está dando alas a los populismos", haciendo creer que "todos los políticos son iguales", cuando en anteriores mandatos sí ha habido responsabilidades políticas.

El Pleno del Ayuntamiento finalmente aprobó con el voto favorable de todos los grupos salvo la abstención del PSOE, solicitar a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid que fiscalice los contratos de emergencia aprobados por el Consistorio durante la pandemia de covid-19.