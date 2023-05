Otegi denuncia la "campaña de acoso" de la derecha y reafirma el compromiso "con las vías pacíficas y democráticas" de Bildu

EH Bildu ha valorado este martes la decisión de siete de sus candidatos a las elecciones del 28M de apartarse de la carrera electoral tras conocerse que habían cumplido condena por delitos de sangre. El coordinador general de la formación, Arnaldo Otegi, ha leído un comunicado en el que se denuncia la existencia de una "campaña de acoso y derribo" contra este partido, pero en el que también se hace un llamamiento interno a "evitar" o "mitigar las consecuencias" de la misma.

"Durante los últimos días hemos asistido a una nueva e inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la ultraderecha española a los que se han sumado irresponsablemente otras fuerzas para crear un lodazal en el que chapotear por meros intereses políticos y electorales. Esta realidad no debe de servir de pretexto para no hacer nuestra propia reflexión, pues entendemos que no debemos ni podemos abstraernos de nuestra responsabilidad y debemos actuar en consecuencia", ha asegurado Otegi durante una declaración realizada en las sede de EH Bildu en Donosti.

En este sentido, ha afirmado que "aunque resulta inevitable que este tipo de reacciones por parte de sectores reaccionarios se produzcan, es nuestra obligación hacer todo lo posible por evitarlas o mitigar sus efectos para reafirmar una vez más nuestra voluntad de avanzar hacia el futuro y no generar zozobra en otros sectores que desde la diversidad o la discrepancia están dispuestos a recorrer el camino para la construcción de la convivencia democrática mediante el ejercicio de todos los derechos para todas las personas".

En la declaración, el partido "aplaude" la decisión de apartarse de la carrera electoral de los siete candidatos (de un total de 44 personas que han cumplido condenas por delitos de sangre y que van en las listas de EH Bildu), "un gesto significativo e inequívoco en el sentido del compromiso descrito", reza el texto.

"EH Bildu quiere seguir avanzando por este camino", prosigue la declaración leída por Otegi, "por eso, para que no quede duda alguna, afirmamos que nuestros casi 4.500 candidatos y candidatas, todos ellos con sus derechos civiles y políticos en vigor, suscriben el compromiso de EH Bildu con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas. Nuestros candidatos suscriben en su integridad y literalidad la declaración del 18 de octubre con la voluntad sincera de restañar heridas".

En la "reflexión" hecha por el partido en los últimos días se incide en la necesidad de devolver a la centralidad política y al debate público el compromiso de EH Bildu con la agenda social y con el refuerzo de los servicios públicos, y evitar así que otros debates, como el de los candidatos al 28M que han cumplido condena por delitos de sangre, copen la agenda.

"Se debe de responder a todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos, con especial atención a los sectores más desfavorecidos. Hemos asistido al desmantelamiento de servicios públicos esenciales. Los servicios públicos son de absoluta centralidad en el debate público. En todo ello queremos fijar nuestro mensaje y actividad política, ese está siendo nuestro reto y lo será en el futuro", ha afirmado Otegi.

También se ha insistido en la necesidad de "consolidar y afianzar mayorías suficientes para encarar los grandes retos del país y abrir paso a modelos de gobernanza cada vez más transformadores y más democráticos. Nuestro pueblo necesita avanzar en su reconocimiento nacional, en su capacidad de decidir su futuro, en su cohesión territorial y en su poder competencial. Esos objetivos deben marcar gran parte de la agenda del país en los siguientes meses y años, y así va a ser".

Sobre el eventual impacto o daño que esto pueda causar a EH Bildu y su trayectoria política, el partido ha concluido que "queremos mostrar nuestra total confianza en que la ciudadanía vasca sabrá interpretar los pasos y compromisos reales habidos durante estos años para superar el enfrentamiento anterior y aspirar a un futuro de paz y libertad para el pueblo vasco".