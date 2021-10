Otegi: "Si para que salgan los presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se dirigió en la tarde del lunes a un grupo de militantes de su coalición donde, según publican este miércoles medios del Grupo Vocento, declaró que "si para que salgan los 200 presos" de ETA "hay que votar los presupuestos, los votaremos".

De acuerdo a la información de estos medios, Otegi participó en un acto para militantes de EH Bildu en Eibar. Unas horas antes había hecho la declaración en Aiete junto al secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, en el décimo aniversario del fin de ETA, en la que trasladaban a las víctimas "su pesar y dolor por el sufrimiento padecido", que "nunca debió haberse producido".

Otegi defiende que EH Bildu "se ha vuelto a colocar en el centro del tablero en este país narcotizado"

Otegi aseguró en Eibar que se alegraba "no tanto por lo que había dicho, que también" sino porque su formación "se ha vuelto a colocar en el centro del tablero en este país narcotizado" y ha "vuelto a darle una patada al hormiguero". "Si no tuviéramos 200 presos, no actuaríamos del mismo modo con este Gobierno. Les diríamos: ¿qué nos das en el ámbito social y en el nacional? y podríamos apretar más en ese terreno. Pero tenemos esa necesidad y ellos lo saben. Es fundamental para nosotros", señaló.

La situación de los presos está "en el frontispicio" de EH Bildu, afirmó Otegi y dijo que si la formación no obtiene logros en materia social en la negociación de los Presupuestos "los sindicatos les darán caña". Añadió que EH Bildu "no tiene ningún interés en la caída de este Gobierno porque la alternativa sería la ultraderecha" y señaló que quiere que este Ejecutivo termine la legislatura y "cumpla otros cuatro años más". Por una parte porque reconoce que la derecha puede llegar al poder pero sobre todo porque un Gobierno de PSOE y Podemos supone lo que ha denominado "ventana de oportunidades".

"Si no tuviéramos 200 presos, no actuaríamos del mismo modo con este Gobierno"

Preguntado por los presos de larga duración, Otegi remarcó que hay que "obligar" al Gobierno a introducir "un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA, con todo lo que eso quiere decir. Esa es la madre de todas las batallas". "Por eso necesitamos seis años. Pero eso no lo podemos decir en público", añadió Otegi ante los militantes reunidos en el acto de Eibar.

Agregó que EH Bildu "necesita tiempo para preparar al pueblo porque necesita fortalecer" su posición y si el "Gobierno más progresista que pueda existir en el Estado" no da solución al tema de los presos de ETA y "no es capaz de darle una solución democrática a la cuestión nacional tendremos que tomar nuestra decisiones". El líder de la izquierda abertzale agregó que en los dos próximos años tiene que "ir dando pasos" y aludió a la alianza que mantiene "con los catalanes", en alusión a ERC.

Sánchez niega que los presos entren en la negociación

Cuestionado en el Congreso por Pablo Casado en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, Pedro Sánchez ha negado que la situación de los presos de ETA esté vinculada a las negociaciones con EH Bildu para apoyar los PGE. El presidente del Gobierno ha asegurado que respondía a la pregunta del líder del PP con un "no rotundo". El Jefe del Ejecutivo ha dicho, además, que le llenaba "de dolor" que el PP plantee esa posibilidad porque sabe que en Estado de Derecho se rige por el "imperio de la ley".

Asimismo, Sánchez ha dejado claro que el PSOE no ha utilizado "nunca" el terrorismo cuando existía ETA, algo que tampoco harán "ahora que no existe". "Celebramos el décimo aniversario de la derrota de ETA", ha añadido en sede parlamentaria para después lamentar: "No entiendo cómo la derecha no celebra esto".