La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez, ha explotado contra el presidente del PP, Pablo Casado, por utilizar a las víctimas de ETA "para hacer campaña": "Que no nos manosee ni nos manipule", ha instado.

En unas declaraciones a El País, la hermana del concejal del PP asesinado por ETA en 1995, Gregorio Ordoñez, ha cargado contra el líder de la formación conservadora, que esta semana ha declarado: "La agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA", en relación a la postura del Gobierno de Pedro Sánchez con los partidos independentistas para sacar adelante los Presupuestos de 2019, que finalmente fueron rechazados en el Congreso.

"La ministra de Hacienda reconoció que hubo un diálogo con ETA, ese síndrome de la T-4 que me recuerda demasiado a lo que hemos vivido estas semanas", señaló este jueves Casado. La presidenta de Covite ha pedido a Casado que no compare la negociación con ETA con la negociación con ERC y PDeCAT para aprobar los PGE: "No tiene nada que ver una cosa con la otra. No me gusta nada la situación que hay en Catalunya, me parece muy grave, pero no es terrorismo. Lo que más daño hace a las víctimas es ese tipo de banalización. Es una forma de frivolizar".

Ordoñez ya se desmarcó hace unos meses del PP al considerar que el traslado de dos presos de ETA "absolutamente legal". "El PP es el primero que ya tenía pactados con el PNV los acercamientos —de presos de ETA— y la transferencia de prisiones. Ahora si quiere hacer política de oposición, que la haga", advirtió Ordóñez.