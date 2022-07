Pablo Iglesias defiende que Podemos y Sumar vayan juntos en las elecciones

"Yo estoy de acuerdo con mi partido", ha asegurado Pablo Iglesias, tras ser preguntado por la posible coalición de cara a las próximas elecciones generales entre Podemos y Sumar, la plataforma política liderada por Yolanda Díaz. El exdirigente de la formación morada ha defendido que, aunque ambos proyectos políticos "son distintos", la ministra de Trabajo debería ser la candidata.

Iglesias, antes de participar en una mesa redonda en los cursos de verano de la Universidad Complutense, ha remarcado que él es un simple "podcaster" para La Base de Público, además de ser un militante más de su partido.

Los partidos políticos "han de estar pero no han de ser"

Díaz, por su parte, ha deseado esta mañana que Podemos forme parte de Sumar, ya que los partidos son "imprescindibles" para la democracia. Aún así, la vicepresidenta segunda ha querido recalcar que las formaciones políticas deben estar dentro de un movimiento ciudadano que garantice el "reimpulso" del arco progresista.

Díaz ha reconocido que la entrada de Podemos en el escenario político fue esencial para "resquebrajar" el bipartidismo

En este sentido, Díaz ha reconocido que la entrada de Podemos en el escenario político fue esencial para "resquebrajar" el bipartidismo. La ministra de Trabajo, no obstante, ha remarcado que ahora toca "dar un paso más" para ganar el país con "mucha inteligencia y muchas manos". Los partidos políticos, ha reflexionado Díaz, "han de estar pero no han de ser", ya que no pueden acaparar la imagen del movimiento ciudadano.

Montero asegura que Podemos no está "agotado"

Por otro lado, Irene Montero, en el marco de estas conferencias de verano, ha negado que el ciclo político de su partido esté "agotado". La ministra de Igualdad, además, ha defendido que Podemos es garantía de "permanencia y estabilidad" en el Gobierno de coalición.

La secretaría de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha querido destacar la importancia de que los partidos sean "porosos" de cara a abrirse a "nuevos actores" sociales. En este sentido, ha destacado la alianza entre su partido y Sumar para aportar la mayor fuerza posible a la plataforma de Díaz.