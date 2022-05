Las peores portadas de 'El Mundo'

Hoy vamos a hacer algo breve: simplemente quiero que comentemos algunas portadas del periódico 'El Mundo' que hablan de lo que es este diario, si es que se le puede seguir llamando así.

Primera portada. Mayo de 2006: "La furgoneta del 11-M tenía una tarjeta del Grupo Mondragón". Esta es solo una portada entre muchas que hizo El Mundo en la misma línea; un ejemplo de cómo este periódico, desde el primer momento y hasta muchos años después de los atentados del 1-M en Madrid (esta portada, por ejemplo, era de 2006, más dos años después), promovió una teoría de la conspiración (que los atentados fueron obra de ETA), a sabiendas de su falsedad, para defender a Aznar y al PP de las consecuencias políticas de aquellos actos terroristas, que dieron lugar a un vuelco electoral y a la victoria de Zapatero en las generales de 2004.

Segunda portada. Abril de 2020. "La crisis se cebará con España por su gestión del coronavirus". Fotografía: una imagen tremenda del cadáver tendido en un colchón de una persona fallecida por la covid-19. Esta portada formó parte de la ofensiva política y mediática de la derecha y la ultraderecha contra el Gobierno de coalición en plena pandemia. Más allá del mal gusto que supone colocar esa imagen, esta portada en mi opinión es un buen ejemplo de una técnica de comunicación que es el "priming" (en español, imprimado o imprimación), que consiste, dicho mal y pronto y simplificando mucho, en provocar la asociación de ciertas ideas o conceptos, de forma casi subliminal, mediante la combinación de palabras e imágenes; que es algo que, tal y como se ha estudiado mucho desde la psicología, tiene la capacidad de producir un juicio rápido sobre un tema en las mentes de los lectores y, potencialmente, en consecuencia, generar un determinado comportamiento político. En el caso de esta portada, lo que se busca es evidente: vincular la muerte de ciudadanos, mediante la imagen truculenta de un cadáver, no con el virus o con la pandemia en sí misma, sino con una determinada gestión (que es la palabra que protagoniza el titular) por parte del Gobierno. Eso sí: de las órdenes del Gobierno de Ayuso para no hospitalizar a los ancianos de las residencias de Madrid, una "gestión" que sí tuvo como consecuencia directa miles de muertes sin atención médica, de eso ya 'El Mundo' te habla el año que viene. Y seguro que hacen una portada con la palabra "Ayuso" junto a la imagen del cadáver de un anciano. Algún día veremos ese priming en El Mundo.

Otra de abril de 2020. "Las CCAA calculan que el número de fallecidos duplica al oficial". Fotografía: un montón de ataúdes en el Palacio de Hielo de Madrid, que se usó como una gran morgue en los primeros compases de la pandemia.

Julio de 2020: "Irán inyectó 9.3 millones en tres años a la productora de Iglesias".

Ah, que Pablo Iglesias no la tiene. No hay más preguntas, señoría.

Y una portada más de propina. Os adelanto que todo lo que os vais a leer ahora forma parte de la misma portada. Titular principal: "La consultora de Podemos confiesa el desvío de fondos electorales". Fotografía principal: pateras con cientos de personas llegando a Canarias. Texto: "Arguineguín, zona cero del colapso migratorio... después de que el vicepresidente Pablo Iglesias se manifestara a favor de un referéndum en el Sahara". Otro titular de portada: "Iglesias reta al ala más moderada del Gobierno con una enmienda a traición". Otro titular de portada: "Iglesias utiliza a Cintora para colocar su agenda en TVE". Aunque no os lo creáis, había una esquinita de la portada que no atacaba a Podemos ni a Iglesias. ¿Cómo decía la canción? "No es amor, lo que tú sientes se llama obsesión".