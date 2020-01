El número dos del PP, Teodoro García Egea, ha defendido este viernes la aplicación del bautizado como 'pin parental' en la Región de Murcia. Una medida propuesta por el partido ultraderechista Vox y que supone que los padres decidan si sus hijos pueden asistir a las actividades complementarias en las escuelas, entre las que se enmarcan las charlas de diversidad LGTBI y sobre igualdad de género.

El secretario general de los 'populares' ha señalado que si el Gobierno "quiere que que se reciban charlas extracurriculares" eso "debe ser autorizado por los padres" previamente": "Desde el PP vamos a rechazar siempre el adoctrinamiento, vamos a defender la libertad para todo y para que los padres tengan derecho a decidir la formación moral y religiosa que dan a sus hijos. Le recomiendo a Sánchez y Celáa libertad", ha inquirido en rueda de prensa en la sede de Génova 13.

García Egea se ha mostrado sorprendido con la decisión del Gobierno de dar todos los pasos que "hagan falta" para frenar la medida al considerar que va contra los "valores constitucionales". De hecho, el ministerio de Educación, presidido por la ministra Isabel Celáa, ya ha enviado un requerimiento al Ejecutivo de Murcia para que retiren la medida: "Desde el PP vamos a rechazar siempre el adoctrinamiento frente al modelo de confrontación y crispación de la izquierda", ha aseverado.

Los 'populares' se mostraron muy críticos en el pasado con la medida, que ahora sí aceptan. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó en septiembre la propuesta de Vox al considerarla "una intromisión en la labor del docente": "Si los padres que tienen cualquier tipo de duda a la hora de los contenidos que se le están dando a sus hijos, podría suceder que algunos de estos no quisieran que se les hablase de la historia de España o de quién fue el expresidente Adolfo Suárez", defendía.



Sin embargo, García Egea ha asegurado que es "lógico y normal" que los padres se opongan a algunas actividades y ha garantizado el "compromiso del PP" con "la libertad": "Los padres tienen derecho a saberl y decidir si van a ese tipo de charlas", ha explicado. Y ha añadido: "Sea bueno o no el contenido, no entro ahí, creemos que son los padres y no Sánchez los que tienen que decidir a que actividades van los hijos".