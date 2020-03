El PP, en pie de guerra por las críticas a los recortes en la sanidad madrileña

Los efectos de los recortes y de las privatizaciones implantadas durante años por los Gobiernos del PP están saliendo a la luz estos días con la expansión del coronavirus especialmente en la Comunidad de Madrid. Este jueves el telediario TVE ha entrevistado a un enfermero del Hospital de La Paz, Guillén del Barrio, que ha explicado la situación de los profesionales de la sanidad pública en Madrid: "Ahora mismo, 1.388 casos de coronavirus confirmados en Madrid y la sanidad pública madrileña en el año 2008 tenía 2.100 camas más. Yo creo que con esto lo he dicho todo. Falta personal, falta material y faltan equipos de protección".

Su intervención ha provocado la reacción inmediata del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enviado una carta a la presidenta del ente público, Rosa María Mateo, en la que ha expresado su "indignación" ante lo que califica de "ataques" a la Sanidad pública madrileña: "Es muy lamentable que la televisión pública aproveche la mayor crisis sanitaria de la historia reciente de España para tratar de desgastar políticamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid con datos falsos y argumentos tergiversados e incompletos", reza el texto.

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha exigido la comparecencia de Mateo en la Cámara Baja ante lo que califica de "falta de responsabilidad, rigor y objetividad informativa en RTVE sobre el coronavirus": "Todo virus tiene sus bulos. La gravedad estriba en que ahora esos bulos los propaga impunemente la televisión pública", ha escrito a través de su cuenta de Twitter, adjuntando la carta de Díaz Ayuso.

Los populares consideran que "RTVE no está dando ejemplo ni de responsabilidad, ni de rigor ni tampoco de objetividad informativa". Según defienden, el testimonio del enfermero está "lleno de falsedades que no ha sido complementado con el de otros compañeros, médicos, técnicos sanitarios o cargos públicos". Incluso aseguran que Del Barrio es un "activista político" vinculado a Podemos.

El PP también reprocha a RTVE que publicara en su página web que la Comunidad de Madrid había perdido más de 3.000 profesionales sanitarios. Tras publicar la pieza, se le incorporó una fe de errores en la que corregía el comunicado inicial: "El dato es incorrecto, ya que en él se incluían profesionales que no trabajaban de sanitarios. Es decir, era un dato global que incluía a otros trabajadores del sistema sanitario además de médicos y enfermeros", explicó una de las trabajadores de la casa a través de su cuenta de Twitter.

La contención del coronavirus: un asunto colectivo

Como explica Lídia Brun, economista e investigadora doctoral en macroeconomía y desigualdad en la Universidad Libre de Bruselas, "una buena gestión de la epidemia es un bien público": "Las externalidades son evidentes, que yo tenga un comportamiento higénico irresponsable no sólo puede tener consecuencias sobre mí, y quizás si las tiene serán mínimas porque estoy sana y no tengo enfermedades respiratorias, pero puede tener consecuencias negativas para otra gente que a mí me cuesta tener en cuenta. Las personas inmuno-deprimidas tienen que contar con la solidaridad de los demás como salvaguarda".

La economista considera que "ningún actor individual tiene incentivos para actuar, tiene que hacerlo el gobierno por decreto": "En cuanto a la parte económica, me recuerda a la famosa frase de "todos somos Keynesianos en las trincheras" que dijo Nixon durante la crisis del petroleo y retomó Bernanke durante la crisis financiera en 2007. Cuando hay un shock tan bestia que afecta tanto a todo el mundo no hay modo de que los problemas en un sector o una parte de la economía se compensen por la fortuna o la fortaleza de otros, o de que pequeños estímulos asumibles por el sistema hagan de cortafuegos".

"Ante fenómenos de estas características la respuesta puramente de mercado se va a caracterizar por la inacción en lo que hay que hacer, en una mala asignación de los recursos reales, y en pánicos financieros. El único actor que tiene la capacidad para dar una respuesta contundente, efectiva y global en una situación excepcional es el sector público", concluye.