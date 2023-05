El PP sufre en Catalunya una fuga de dirigentes hacia Valents en la carrera del 28M

El nuevo partido Valents ha emergido en Catalunya como un nuevo actor a tener en cuenta en el fragmentado espacio político de la derecha de obediencia española. Las elecciones municipales serán el primer test de esta formación que no tiene vocación de dar el salto a la política estatal sino de aglutinar en Catalunya a los votantes de derechas y contrarios a la independencia que se puedan haber visto decepcionados con las políticas y decisiones tomadas por los principales partidos estatales de este signo como el PP, Ciudadanos o Vox.

De momento, Valents presenta 71 listas en la que se pueden encontrar antiguos miembros de todos los partidos estatales. Pero sin duda es en el PP donde esta nueva formación ha pescado a más dirigentes desafectos con el partido de Alberto Núñez Feijóo. Tal y como avanzó Público en su día, su voluntad es hacerse un hueco en Catalunya en el sector de la derecha anti independentista. De momento ya se contabilizan unos 40 exdirigentes del PP que han engrosado las filas de Valents. Puede parecer poco, pero en Catalunya las formaciones de la derecha españolista tienen una reducida implantación territorial y una escasa militancia. Con lo que para el PP este trasvase supone una fuga nada menospreciable que puede socavar los objetivos de los de Feijóo para el 28M.

Entre los fugados hay caras muy conocidas en los medios de comunicación como Juan Arza y Joan López Alegre, que fueron miembros de la dirección del PP en Catalunya. También el histórico exlíder del partido en la comunidad, Alejo Vidal-Quadras, ha mostrado su apoyo. En la larga lista también figuran muchos dirigentes locales -incluidos actuales concejales- distribuidos por toda Catalunya, desde grandes ciudades como Barcelona o l'Hospitalet de Llobregat hasta municipios más pequeños como Creixell, en la provincia de Tarragona. El partido nacido del fracaso de la operación Barcelona pel Canvi que lideró Manuel Valls, y que ahora tiene a la concejal del Ayuntamiento de Barcelona, Eva Parera, al frente, no lo tendrá fácil pero su actividad es frenética y pretende ser la revelación del 28M en la derecha españolista de Catalunya. El resultado en las elecciones municipales marcará si el proceso de absorción de ex miembros del PP o de Ciudadanos continúa o se frena.

Valents presenta en total 71 listas electorales el 28M y con tan sólo un año y tres meses de vida, el partido que preside Eva Parera suma 1.500 candidatos a concejales que "darán voz al 70% de la población catalana". "Venir a deshacer todo el daño que han hecho décadas de nacionalismo y años de populismo incomoda a mucha gente", asegura Parera, la alcaldable por Barcelona de esta formación. Valents fija un ideario netamente de derechas que defiende la familia tradicional, a los autónomos, la empresa y el principio de autoridad, además de prometer el fin de la okupación. Pero, ¿quién es quién en este trasvase de militancias? Los principales miembros PP que se han pasado a Valents son estos.



¿Quién es quién en Valents?

Juan Arza es uno de los dirigentes más importantes que ha dado el paso a Valents y es una de las caras conocidas por sus debates en algunos espacios televisivos. Arza fue jefe de estudios del PP catalán, pero dimitió por sus discrepancias con Mariano Rajoy y la actuación de su Gobierno durante el procés. Fue militante del PP durante casi 30 años y es fundador de Sociedad Civil Catalana. Ahora es secretario de relaciones institucionales de Valents.

Joan López Alegre es seguramente uno de los dirigentes más influyentes del PP que se ha pasado a Valents. Es el más conocido por su faceta como tertuliano en programas de gran audiencia en Catalunya, fue secretario de política municipal del PPC, ha sido concejal del Ajuntament de Mataró, diputado en el Parlament y asumió el reto de acompañar a Cayetana Álvarez de Toledo al frente de la lista para las elecciones generales. Es un empresario dedicado a la consultoría con importantes conexiones políticas dentro y fuera del PP a nivel estatal. Ahora es secretario de comunicación de Valents.

Paula Añó ocupó el puesto número 10 en la lista del PP en las últimas elecciones al Parlament del 2021. Fue dirigente del Centro Libre de Arte, ahora es consejera de distrito de Valents en Barcelona y número seis en la lista de la capital catalana.

Joan Castelló fue militante del PP y durante casi 20 años ha estado en el departamento de comunicación de los populares en el Ayuntamiento de Barcelona, con Alberto Fernández y Josep Bou. Ahora es secretario de organización de la Junta Local de Valents en Barcelona y número cuatro en la lista electoral de la capital catalana.

Javier Martín Hermosín se dio de baja del PP en 2017. Fue concejal y portavoz del PP en el Ajuntament de L'Hospitalet en la legislatura pasada. Ahora es presidente de la Junta Local de Valents en esa ciudad metropolitana y candidato a la alcaldía. Otros dirigentes locales de l'Hospitalet, algunos de ellos no solo del PP sino formados en Nuevas Generaciones, son David Cortijo, Pilar Erena, Alícia Serrate, y Antonio Sánchez Llançá. Todos ellos forman el núcleo de la Junta Local de Valents en la segunda ciudad catalana en habitantes y formarán parte de la candidatura del 28M.

También se extiende la fuga hasta los municipios más pequeños y con algunos veteranos de los populares como Teodoro Fuster, que fue alcalde del PP en el municipio de Creixell, en la provincia de Tarragona, durante seis años y concejal durante 24. Otros miembros del equipo del PP en este municipio tarraconense que han pasado a Valents son Pedro José Martínez y Elena Martínez Mejías. Mención especial tiene María Juncal, actualmente concejal en Creixell, que ha formado parte de las candidaturas del PP al Congreso de los Diputados y al Parlament y fue consejera de Medio Ambiente y Cultura en el Consell Comarcal del Tarragonès de 2015 a 2019. Ahora será la candidata de Valents a la alcaldía de Creixell.

César Alcalà, ex concejal del PP en la Roca del Vallés de 2011 a 2019, será el candidato de Valents en este municipio barcelonés. Y Jaume Gelada, que ha militado 25 años en el PP catalán, será el candidato del nuevo partido en Badalona, donde lo tiene difícil frente a la principal baza del PP en Catalunya, Xavier García Albiol. Gelada fue concejal en el Ajuntament de Cardedeu desde 2011 hasta 2018, ocupando el área de Comercio y Turismo, y teniente de alcalde entre 2011 y 2012. También fue presidente del PP en la ciudad barcelonesa de Granollers. Una ciudad que tendrá como candidato de Valents a Ramon Mora, concejal del PP de 1995 a 1999.

Otro nombre es el de Marco Fernández, que fue concejal del PP en Mataró y presidente del partido en el municipio. Por su parte, Dolors Compte fue diputada en el Congreso de los Diputados y concejal del PP en Reus. Ha sido secretaría general de la Junta Local de Reus y presidenta comarcal del Partido Popular en el Baix Camp y militante del PP desde 1997 hasta septiembre de 2022. Ha sido designada candidata de Valents a la alcaldía de Reus. También Antonio Bernal será candidato en Roda de Berà (comarca del Tarragonès) donde pasó del PP a Ciudadanos y ahora a Valents, junto a Isidro Quesada, que también ha dejado el PP en este municipio tarraconense.



También Roberto Carmany, ex concejal del PP en Parets del Vallès; Cristino García, candidato en Santa Coloma de Gramenet y ex tesorero del PP en esta ciudad; Daniel Jaime Bobadilla o Ysabel Espinosa, expresidenta del PP en otra ciudad del área metropolitana de Barcelona como es Cornellà, han optado por el cambio. Se suman a la lista Miguel Zarza, María José de Aguilar, ex presidenta del Partido Popular en Alella (Maresme) y ahora candidata de Valents a la alcaldía del Masnou, y Rodolfo Martínez, ex concejal del PP en Castellet i la Gornal -en el Penedès- y ahora candidato de Valents a la alcaldía del municipio.

Otro claro exponente de veteranas que dan el paso es Carmen León, que ha sido militante del PP durante más de 20 años y candidata en la EMD de Bellaterra y que ahora se presenta con Valents a la alcaldía de la ciudad de la misma EMD, Cerdanyola del Vallès. Sigue la lista con Jordi Camarasa, ex concejal del PP en Vila-seca (Tarragonès), Mateo González Moya, ex concejal del PP en Bigues i Riells (comarca del Vallès Oriental), Gemma-Maria Martín-Moreno, ex miembro de la ejecutiva del PP en Catalunya, Daniel Roso en Valls (Alt Camp) o Antonio Zamorano, candidato de Valents a la alcaldía de Cardedeu.

Además de todos estos nombres significativos, cierran la lista Inma Fernández, ex presidenta del PP en el distrito de Sant Martíde Barcelona o Carlos Vior en el de Sarrià-Sant Gervasi. Ambos forman parte de la lista para Barcelona que encabeza Eva Parera.