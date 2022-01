El partido Valents emerge en Catalunya para reformular la derecha españolista con una intensa OPA a Ciudadanos y PP

La política catalana no da tregua en su constante y acelerada transformación en los últimos años. Primero fue la izquierda con la eclosión de En Comú Podem, tras diversas fases de transfiguración de Iniciativa per Catalunya, que ya venía de la mutación del PSUC. Todo ello al socaire del 15-M. Después, con el 'procés', fue el momento del nacionalismo catalán de derechas, que desintegró la histórica CiU en un sinfín de siglas dando paso a nuevos partidos como Junts, el PDeCAT, Units per Avançar, Partit Demòcrata, PNC o el último de Centrem.

Ahora parece que es el turno de mutar de la derecha españolista que había tenido, en el PP primero y Ciudadanos después, sus dos grandes pilares. La irrupción de Vox en las últimas elecciones al Parlament de hace un año y la inminente aparición de un nuevo partido, llamado Valents, puede cambiar totalmente el dibujo de lo que han sido las fuerzas autodenominadas constitucionalistas de las dos últimas décadas.

Ciudadanos y PP se han mirado de reojo durante años con el objetivo mutuo de neutralizarse. En el resto del Estado, es una evidencia que los de Inés Arrimadas están siendo absorbidos por el PP, pero en Catalunya la precaria situación de los populares mantenía en Ciudadanos la esperanza de rehacerse a costa de las maltrechas filas del PP. No en vano Albert Rivera fundó en su día el partido en Catalunya.

Valents ha desplegado una intensa OPA hostil contra Cs y PP para captar sus bases territoriales

Mientras los dos partidos del centroderecha españolista se resistían a posibles alianzas, ha ido emergiendo un nuevo proyecto político. Valents puede arrebatarles el poco oxígeno que les quedaba y para ello cuenta con la concejal de Barcelona pel Canvi y exdirigente de Unió, Eva Parera, como cara más visible y disidentes de Ciudadanos o exdirigentes del PP como Joan López Alegre, el mediático candidato que acompañó como número dos a Cayetana Álvarez de Toledo en su frustrada aventura electoral en Catalunya.

De momento, antes de nacer Valents, ya han conseguido que se sumen a la formación los dos exdiputados de Ciudadanos que encabezaron las listas por Girona y Lleida, Jan Castel y Jorge Soler. La marcha de la concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Barcelona, Marilén Barceló, certificó la ruptura en la capital catalana y el anuncio de los tres concejales de Sitges, localidad turística próxima a Barcelona, de integrarse a Valents abrió la veda para otros muchos municipios.

Presentación este sábado

Valents tiene previsto presentarse este próximo sábado en Barcelona y lo hará en un espacio emblemático para el independentismo en la capital catalana. Delante del Born, Centre de Cultura i Memòria. O lo que es lo mismo, las ruinas arqueológicas de la Barcelona que las tropas de Felipe V arrasaron después de la ocupación que culminó el 11 de septiembre de 1714. No esconden pues los promotores de la nueva formación política su ADN de confrontación independentista. Pero en realidad la principal batalla ahora mismo está siendo más bien con sectores políticos mucho más afines ideológicamente.

Valents se prepara ya para presentarse a las elecciones municipales de 2023

Valents ha desplegado una intensa OPA hostil contra Ciudadanos y PP con el objetivo de captar buena parte de sus bases territoriales, especialmente concejales con los que afrontar con garantías las próximas elecciones municipales a las que piensan concurrir en su estreno electoral en mayo de 2023, solo poco más de un año después de su presentación en sociedad. Y diversas fuentes apuntan que la operación podría estar dando mejores resultados de lo esperado, con gran preocupación para PP y Ciudadanos.

Valents nace así con la intención de "reconfigurar, rehacer y aglutinar el espacio político de centroderecha y constitucionalista que existe en Catalunya, entre lo que representa la ultraderecha de Vox y el PSC". De esta forma describe el objetivo con que nace el nuevo partido uno de sus impulsores, exdirigente y destacado excandidato del PP.

La nueva formación política parte de las cenizas del efímero proyecto del ex primer ministro francés Manuel Valls creado para concurrir a las elecciones municipales de hace dos años en coalición con Ciudadanos. La ruptura entre ambos fue inmediata a causa de la maniobra de Valls y sus afines de hacer alcaldesa a Ada Colau para evitar que accediera al cargo el candidato independentista de Esquerra, Ernest Maragall, que había ganado las elecciones. Una estratagema que Ciudadanos no asumió con una posición clara contra Colau.

Parera y Barcelona pel Canvi en el origen

Esta fue la primera y última actuación política de Valls, que cayó en la irrelevancia y perdió rápidamente el interés por la política barcelonesa, catalana y española y acabó abandonando el acta de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona de vuelta a Francia.

Parera, impulsora de Valents, es también concejal de Barcelona pel Calvi y diputada por el PP en el Parlament

Quien se hizo con las riendas de Barcelona pel Canvi, la concejal Eva Parera, es ahora una de las principales impulsoras de Valents. Parera es una exdirigente de la extinta Unió Democràtica de Catalunya de Josep Lluís Duran Lleida, que ocupó numerosos cargos en el entramado de la poderosa CiU. Y se da la paradoja que en la actualidad es, además, diputada por el Partido Popular en el Parlament, partido con el que se presentó a las elecciones de febrero como fichaje estrella del PP.

Los malos resultados obtenidos por los populares, con solo 3 diputados y cerca de quedar extraparlamentarios, condujo a Parera al convencimiento que hacían falta otras siglas y decidió aliarse con dirigentes críticos con la marcha del PP y llamar a la puerta de cargos territoriales de Ciudadanos para crear Valents.

El partido busca "unificar" el espacio de las derechas

"No venimos a competir, sino a unificar este espacio para que el constitucionalismo sea fuerte en Catalunya", asegura uno de los dirigentes del nuevo partido.

Esta fuente, que se muestra muy crítica con la marcha de su expartido, el PP, considera que sin Valents "Vox arrasará quedándose todo el espacio constitucionalista que no quede integrado en el PSOE con una representación poco fidedigna de lo que es este espacio entre la ciudadanía catalana". Para este exdirigente popular "el PP ha perdido el rumbo", hecho que atribuye a dejarse llevar exclusivamente por la competición electoral con Vox en el conjunto del Estado sin definir un proyecto claro y entendible que comunique con la gente en Catalunya.

En Valents dicen que ya hay al menos algunas decenas de cargos municipales de Cs que se han incorporado

También reconoce que el principal objetivo de Valents está siendo Ciudadanos, ya que la residualización a que ha llegado el PP no lo hace interesante ni para una OPA.

Más allá del fenómeno de Xavier García Albiol en Badalona, la fuerza municipal del PP es irrelevante y no supera los 70 concejales en toda Catalunya. Diferente es Ciudadanos, que dispone de 244 concejales. Algunos de los disidentes de Ciudadanos aseguran que ya son algunas decenas, quizás un centenar, los cargos municipales del partido de Arrimadas que estarían dando el paso para incorporarse a Valents. Una fuga que desde la dirección del partido niegan. Su portavoz, Nacho Martín Blanco, asegura que "crear un nuevo partido no es la mejor manera de unir al constitucionalismo. Están atacando a los dos pilares del constitucionalismo en Catalunya, que son Cs y PP".

Lo cierto es que cada día que pasa aumentan las tensiones internas en el partido y ya se han producido fracturas en grupos municipales relevantes como los de Girona, Lleida, Tarragona, Reus o la ya consolidada de Barcelona. Con mucha probabilidad los disidentes que dejan la disciplina del grupo municipal para pasar a ser concejales no adscritos acaben en Valents.

Valents quiere seguir el modelo del UPN

Por su parte, los dirigentes de Valents consultados aseguran que su propuesta podría acabar en una confluencia. Consideran que Valents debería ser la referencia del centroderecha en Catalunya sin interferencia de otros partidos como el PP o Ciudadanos. Siguiendo el modelo que propone históricamente la Unión del Pueblo Navarro (UPN), formación con la que el nuevo partido mantiene "buenas relaciones".

Sobre esta cuestión, en Valents admiten que ahora mismo ni en Ciudadanos ni en el PP están por la labor de una confluencia constitucionalista. Pero no descartan que en el caso de Ciudadanos se pueda llegar a producir.

Después de los sucesivos descalabros electorales en las últimas generales, pero sobre todo en las elecciones de Catalunya y Madrid, Arrimadas afrontará las municipales con previsibles varapalos también en Castilla y León y posiblemente en Andalucía. Unas debacles electorales que podrían precipitar la fuga de muchos más concejales en Catalunya y forzar un cambio de postura.

Más escépticos se muestran sobre el PP. En este caso "la obsesión de los dirigentes del PP es visibilizarse para optar a cargos si el partido a nivel estatal gobierna y se conforman con ser un pequeño reducto", afirman.

"Seguramente tendremos que ganarlos electoralmente una o varias veces para que entiendan la necesidad de la necesaria unión del constitucionalismo", añaden.

Tampoco ayuda al entendimiento la indignación que ha despertado en la dirección del PP en Catalunya, que preside Alejandro Fernández, que sea Eva Parera la principal impulsora de Valents, después de haberle cedido uno de los pocos escaños de que disponen los populares en el Parlament. El objetivo de Valents es presentarse a todos los municipios de Catalunya para que "los catalanes que no son independentistas estén representados", aseguran.

Parera será la presidenta de Valents

Eva Parera será la presidenta de Valents y los dos exdiputados de Ciudadanos tendrán cargos relevantes también. Jean Castel asumirá las funciones de Organización, mientras que Jorge Soler se encargará de las Relaciones Institucionales, además de la coordinación territorial de Girona y Lleida respectivamente.

Valents se mueve ideológicamente en el centroderecha autonomista.

Según Castel, la nueva organización que se presenta el sábado quiere obtener representación en todos los ayuntamientos catalanes para recuperarlos "como garantes del cumplimiento de la ley y respeto a las instituciones". Para Soler, los consistorios "deben dejar de ser un juguete en manos del independentismo, repartidores de subvenciones a organizaciones afines, tolerantes con la violencia, y generadores de impuestos y trabas en la gestión que conllevan pérdidas de oportunidades".

Por su parte, Parera considera que hace falta "reducir la representación" de ERC "para evitar que utilice su poder decisivo en la gobernación de España".

Valents se mueve ideológicamente en el centroderecha autonomista. Apuesta por "la cultura del esfuerzo individual" y por "la libertad de empresa y el impulso a la actividad empresarial como fuente de creación de puestos de trabajo". Su ideario cree que "el marco más adecuado para el fomento de la convivencia y el desarrollo del individuo es apostar por la libertad de las familias como factor estructurador de la sociedad y principal transmisor de valores. Defendemos la libertad y el derecho a elegir la educación de nuestros hijos".

Se muestran partidarios de la España autonómica, siempre desde la "lealtad institucional como parte singular y esencial de España" e incluso reivindican "una financiación justa para Catalunya, y solidaria con el resto de las comunidades autónomas, que tenga como objetivo, una redistribución equitativa para todos los españoles". Y defienden "el bilingüismo", asegurando que "lucharemos contra cualquier discriminación por razón de lengua", sin concretar a qué idioma se refieren.