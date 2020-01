Ni PP ni Ciudadanos secundarán este domingo las concentraciones frente a los ayuntamientos como promueve Vox contra el nuevo Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos. "El PP no va a llevar el Parlamento a la calle sino la voz al Parlamento", ha asegurado el portavoz de los conservadores en el Senado, Javier Maroto. "Nosotros no somos una formación política que se dedique a rodear el Congreso cuando no le gusta el gobierno que se ha formado. Nosotros no hacemos esas cosas en las calles", ha aseverado, por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal: "Tenemos respeto pleno a las reglas".

La posición del PP y Ciudadanos contrasta con lo sucedido el pasado sábado, cuando el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la secretaria general del PP de la Comunidad de Madrid, Ana Camíns y el portavoz en la Asamblea, Alfonso Serrano, acudió a la manifestación 'fantasma' para protestar por la inminente investidura bajo el lema "Por el futuro de España Unida. Por un Gobierno que vele por la Constitución y la Unidad de España".

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, también acudió a la concentración, que calificó de "completamente espontánea" y de "auténtica" y aseguró que acudió "como ciudadana y como española preocupada por el futuro de España". La concejal de Ciudadanos en el consistorio madrileño afirmó que la legislatura nueva le preocupa porque no se sabe "cuáles son los peajes que ha prometido Sánchez".

La propia portavoz del PP en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo dio su apoyo a la manifestación, al considerar que había que actuar "contra un Gobierno que nace con el estigma de la mentira y la sedición". A juicio de la conservadora, el acuerdo entre PSOE y ERC "certifica la ruptura del Partido Socialista con el orden constitucional". Sin embargo, no todos en la formación comparten la estrategia de Pablo Casado y su entorno cercano respecto a la oposición a Sánchez.

"Nosotros no somos Vox, nosotros sí aceptamos el resultado de las urnas. Hay que dejarlo claro", subrayan fuentes del grupo 'popular' a este diario. A su juicio, desde el PP se deben "enfatizar todos aquellos puntos en que somos diferentes. Son muchos: Estado de las autonomías, política europea, [zona] euro, violencia de género, inmigración", aseguran.

La formación ultraderechista lleva días animando a concentrarse el 12 de enero frente a los ayuntamientos de toda España "por un Gobierno que respete la Constitución y la soberanía" y en protesta por lo que consideran una "traición" del socialista Pedro Sánchez tras su acuerdo con Esquerra Republicana para ser investido presidente del Gobierno. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha difundido a través de su cuenta de Twitter la convocatoria.