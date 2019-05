La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quiere que sea el Tribunal Supremo el que tome la decisión sobre la suspensión (y el procedimiento para llevarla a cabo) de los diputados catalanes en prisión preventiva por el juicio del procés. La tercera autoridad del Estado ha remitido este miércoles un escrito al Tribunal para que informe a la Cámara Baja sobre las "consecuencias" que la prisión preventiva y la ley procesal tienen para los diputados de ERC (Oriol Junqueras) y JxCat (Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull.

Batet ha anunciado que ha enviado el escrito al Supremo en una rueda de prensa en la Cámara después de haberse reunido con Felipe VI para comunicarle que el martes se constituyó el Congreso de los Diputados. La presidenta de la Cámara ha explicado que, una vez recibido el auto del Tribunal que se refería a la sesión constitutiva (a la que se dejó acudir a los presos, que formalizaron sus cargos como parlamentarios), "parece adecuado conocer la situación para toda la legislatura".

A su juicio, es el Tribunal Supremo el que tiene que tomar la decisión sobre el futuro de los presos en el Congreso, y no la Mesa de la Cámara, como se ha apuntado estos días. "La Presidencia ha solicitado mayor información al Supremo, que es el que tiene que determinar esa decisión. El Poder Judicial es el que ha determinado siempre en qué situación quedan las personas que en este caso están en prisión preventiva", ha apuntado.

Para la presidenta del Congreso, remitir este escrito solicitando mayor información al Tribunal es necesario porque "es el órgano que enjuicia conductas y determina qué pueden hacer o no estas personas". Batet también ha avanzado que la primera reunión de la Mesa de la Cámara, tras haberse constituido el martes, se celebrará el jueves.

En esta primera reunión, la presidenta también prevé que se pueda tratar este tema, aunque, más que para tomar decisiones, Batet ha explicado que cada miembro de la Mesa "podrá expresar su opinión". No descarta, sin embargo, que el órgano solicite un informe técnico a los letrados de la Cámara: "Tendremos que reunir la Mesa y tomar las decisiones de manera colegiada. Tenemos que debatir cuál es la mejor vía y si es necesario pedir informes adicionales".

Desde grupos como el PP y Ciudadanos se ha acusado a la presidenta del Congreso de querer dilatar los tiempos y de retrasar los procedimientos que afectan a los diputados en prisión preventiva de cara a la investidura de Pedro Sánchez y como "guiño" al independentismo. Batet ha negado que se esté dilatando la decisión y ha defendido que "he hecho esto (la solicitud de información al Tribunal Supremo), en cuanto he tomado posesión. No se dilata la decisión, se pone en marcha el proceso adecuado para poder llegar lo antes posible a una decisión".

En una entrevista en la Cadena Ser, la presidenta del Parlamento aseguró que, aunque la Mesa "tomará una decisión estrictamente jurídica y no política, todo indica" que, según lo recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Reglamento del Congreso de los Diputados, los presos catalanes serán finalmente suspendidos.