Unidas Podemos está en alerta. Durante la campaña de las elecciones generales avisaron de la posibilidad de que el PSOE decidiera pactar con Ciudadanos tras el 28A. El escenario que se ha abierto tras los comicios municipales y autonómicos facilita este pacto que ya ha rechazado la militancia socialista con el 'con Rivera no'. Dirigentes del grupo confederal creen que hay un giro en Ciudadanos y en el PSOE y temen que Pedro Sánchez decida mirar a su derecha volviendo al escenario postelectoral de 2016.

Según ha podido saber Público estaba previsto que esta semana se reunieran Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Sin embargo, no hay fecha fijada a día de hoy y desde el partido morado no confirman ningún avance ni contacto. Todo lo contrario: desde Podemos apuestan por mantener su posición inicial y pedir el Gobierno de coalición, IU se ha abierto a negociar un pacto sin tener que entrar en el Ejecutivo y Pedro Sánchez ha pedido a Iglesias que reconsidere su estrategia tras la debacle del 26M. Fuentes de Podemos, como respuesta al presidente en funciones, han valorado a este medio que los resultados de las generales "siguen siendo los mismos" por mucho que hayan descendido en votos.

Lo cierto es que el 26-M ha alejado la posibilidad de un Gobierno de coalición. Iglesias ha perdido fuerza de cara a las negociaciones y Sánchez ha seguido sumando al quedar el PSOE como primera fuerza en muchas Comunidades Autónomas. En algunas, como Extremadura y Castilla-La Mancha, tiene la mayoría absoluta. En otras necesitará pactar: preferiblemente con Podemos, pero también dejan la puerta abierta a Ciudadanos.

El escenario es difícil para Podemos: la falta de acuerdo y una repetición electoral no le conviene tras la debacle del 26M

En el partido morado reconocen que el escenario es complicado. Iglesias lo explicó este lunes en la valoración de los resultados: "Somos conscientes de la fuerza que tenemos, y a la hora de negociar el gobierno no vamos a poder pedir muchos elementos que nos gustaría". Insiste en crear "un bloque de gobernalidad" ya que siguen siendo necesarios para formar ayuntamientos, gobiernos autonómicos (Baleares, La Rioja y Valencia) y el Ejecutivo. La gran duda es si esta negociación a diferentes niveles no decidirá llevarla el PSOE con la derecha en vez de con Podemos. Como ejemplo de la deriva de los socialistas está el 'Pacto del abrazo' que finalmente no salió adelante. En 2016 Podemos rechazó apoyar una investidura de Sánchez bajo estas condiciones y ahora volverían a rehusarlo. Prefieren quedarse en la oposición ante este escenario.



Ciudadanos, que ha rechazado hasta el momento un pacto con Sánchez, da alas a acuerdos autonómicos. Hay en lugares en los que el partido de Albert Rivera es el único socio posible para el PSOE, como ocurre en Madrid, Castilla y León o Aragón. En la región de la capital, además, un acuerdo entre Ángel Gabilondo e Ignacio Aguado — con la abstención de Íñigo Errejón — serviría a Ciudadanos para no formar gobierno con Vox y dejar al PP en la misma posición que el partido ultraderechista.

Iglesias se quedaría con menos margen de maniobra para la negociación con Sánchez si estos pactos autonómicos llegan a darse. El líder de Podemos apuesta por negociar a todos los niveles y buena parte de su electorado no entendería que no facilitara la investidura del líder socialista o que por la falta de acuerdos se acabara en una repetición electoral. Dos escenarios, además, que son negativos para el partido morado tras el desplome del 26-M. Hay dirigentes que reconocen que necesitan ser "útiles" y "gobernar" para recuperar parte del electorado que han perdido desde 2015 y 2016.



División de opiniones sobre un acuerdo programático

El grupo confederal de Unidas Podemos vuelve a dividirse ante el pacto con el PSOE. Si bien en el partido morado descartan llegar sólo a un acuerdo programático, IU sí podría llegar a firmarlo. Alberto Garzón ha explicado este martes que la organización baraja todas las posibilidades: "Estamos abiertos a cualquier opción. Es posible que acabemos en un gobierno con el PSOE, es posible otra fórmula y es posible que el PSOE pacte con Ciudadanos". La organización quiere primar su programa antes que el reparto de carteras y destaca que lo primero que se tiene que negociar es el acuerdo para decidir "si entrar en el Gobierno es bueno o es malo".