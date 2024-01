El PSOE busca en Galicia una campaña con acento estatal frente a la indefinición de Feijóo y Rueda

Queda justo un mes para las elecciones autonómicas en Galicia. Es la primera cita con las urnas de un ciclo electoral, el de 2024, que terminará en junio con los comicios europeos. Entre medias, las elecciones en Euskadi. El reto de la izquierda es sacar al PP de Alfonso Rueda de la Xunta. En las filas del PSOE lo ven posible y apelan a una campaña con una gran presencia de Pedro Sánchez para arropar a su candidato, José Ramón Gómez Besteiro.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE estará presente este fin de semana en A Coruña en el marco de la Convención Política del partido. Cerrará el encuentro junto a Besteiro el domingo. Según fuentes del PSdeG, el líder de los socialistas estará, al menos, en tres actos durante la campaña electoral propiamente dicha. Pueden ser más ya que en Ferraz todavía no han cerrado la agenda de forma definitiva. Sánchez ya estuvo en diciembre en Santiago en la Convención Política del PSdeG.

En las filas del socialismo gallego algunas voces consideran que al partido no le ha venido mal históricamente una estatalización de la campaña electoral. El contexto es muy diferente ahora pero la última vez que el PSdeG consiguió llegar a la Xunta fue en 2005, con Emilio Pérez Touriño y gracias a una coalición con el BNG. Aquellos comicios vinieron arrastrados por lo sucedido el año anterior en las generales con la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero y fueron las que sucedieron al desastre del Prestige.

Es inevitable que se hagan ahora ciertos paralelismos con lo que está sucediendo con la crisis del vertido de pellets en las costas gallegas. Como publicó este medio, este suceso y la gestión de Rueda ha reventado la estrategia de perfil bajo que había planeado el PP para la campaña de las elecciones del 18 de febrero y ha sembrado en el partido el miedo al efecto Nunca Máis.

A todos estos factores hay que añadir un nombre propio, el de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP salió de la Xunta de Galicia para dar el salto a la política nacional. En Ferraz, según las fuentes consultadas por Público, destacan que Rueda y Feijóo tienen ideas diferentes sobre cómo enfocar la campaña.

"El PP gallego siempre quiere que no pase nada. Que no se mueva nadie. Que las elecciones pasen desapercibidas y la participación siga siendo, como es tradicional, baja. Feijóo está aterrado por el mero hecho de pensar en un escenario en el que él se marcho para ser presidente del Gobierno, no lo logró y ahora el PP pierde Galicia. Eso quita el sueño ahora mismo en Génova", analizan en la dirección del PSOE.

Lo cierto es que, como publicó este medio, en el PP hay una cierta indefinición sobre cómo encarar la campaña electoral. Barones del partido alertan del riesgo a que caiga en la tentación de Génova de nacionalizar la campaña electoral. Rueda ha defendido que no hablará en "clave nacional" mientras dice a la vez que su "gran rival" es Sánchez. Dirigentes autonómicos creen que la crisis de los pellets ha forzado al PP de Galicia a "ponerse las pilas". Y Feijóo, además, tendrá su propia caravana electoral.



En Ferraz tampoco apuntan de forma directa a que las elecciones gallegas se conviertan en un nuevo duelo entre Feijóo y Sánchez. Pero tampoco evitan la contraposición de modelos. "Nuestra opción a nivel estatal, la opción socialdemócrata para la economía, lo social, etc, se está demostrando efectiva y buena para la mayoría", apuntan en el PSOE.

Encuestas y el papel del BNG

Precisamente este miércoles Feijóo alertaba públicamente de que Vox puede poner en riesgo al PP en Galicia. Puede ocurrir "en la práctica" que el PP pierda la mayoría absoluta "por un escaño", avisa el presidente nacional del PP. En resumen, por primera vez Feijóo ha reconocido que pueden perder el Gobierno autonómico.

"Hasta Feijóo admite que hay pulsión de cambio, que la Xunta puede caer del lado de la izquierda, y nosotros creemos que eso pasará y que Besteiro puede ser presidente", afirman al respecto en el PSOE. Todas las encuestas publicadas, resaltan en Ferraz, dan una franja en la que la mayoría absoluta está justa en una lucha por los restos en dos o tres provincias.

En dichas encuestas, eso sí, el BNG que lidera Ana Pontón es la segunda fuerza por detrás del PP y por delante del PSOE. Una situación que ya se dio en las últimas elecciones de 2020. Actualmente en el Parlamento gallego el partido soberanista tiene 19 escaños, por los 14 del PSOE y los 42 del PP.

PSOE y BNG tienen amplia experiencia de gobernar en coalición. Ya lo hicieron en la Xunta entre 2005 y 2009 y lo han hecho en numerosos ayuntamientos. Además, la fuerza gallega se ha convertido en un socio estable del PSOE a nivel estatal, con su apoyo a la investidura de Sánchez. Las fuentes consultadas dan por seguro el entendimiento si los números cuadran. Por su parte, Sumar o Podemos tienen más difícil entrar en el Parlamento.