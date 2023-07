Radiografía de las 33 alcaldías de Vox: solo tres mujeres y 12 exediles del PP gobiernan en la España vaciada

Valdelageve es un pueblo de Salamanca próximo a la provincia de Cáceres. Sus 66 habitantes viven principalmente de los olivos y cerezos que se extienden por sus escasos 16 m2 de superficie, explica a Público su recién revalidado alcalde de Vox, Crescencio Martín Matas.

Martín Matas es uno de los 33 candidatos del partido de ultraderecha a las elecciones del 28 de mayo que consiguieron hacerse con el bastón de mando de su municipio. La mayoría de ellos (un total de 20) lo hicieron en pueblos de Castilla y León como Valdelageve: cuatro en Zamora, cuatro en Burgos, tres en Salamanca, tres en Soria, uno en Palencia y otro Segovia.

Otros nueve ganaron en localidades de Castilla-La Mancha; cuatro en Cuenca, tres en Guadalajara, uno en Toledo y otro en Segovia. También los vecinos del municipio jienense de Puente de Génave, Santa Cruz de Nogueras en Teruel y Rascafría en Madrid, acabaron siendo gobernados por un alcalde de Vox.

Ninguno de estos municipios supera los 7.800 habitantes. De hecho, 16 de ellos tienen menos de 100 vecinos y en otros 11 hay censados entre 100 y 375 habitantes, según el Padrón Continuo del INE del año 2022. Tan sólo Náquera (Valencia), Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), Torrejón del Rey (Guadalajara), Rascafría (Madrid) y Puente del Génave (Jaén) tienen más de 1.000 vecinos.



Así, el partido de Abascal ha encontrado donde vender su mensaje en pequeños pueblos rurales castigados por la despoblación y que históricamente han sido feudos del PP. La mayoría de los alcaldes que ahora gobiernan bajo las siglas de Vox no son nuevos en política. Al menos 17 ya habían desempeñado cargos políticos en legislaturas anteriores, bien de la mano de Vox, del PP o incluso del PSOE.



Mismo alcalde, diferente partido

Antes de ser alcalde con Vox, Crescencio Martín gobernó Valdelageve bajo las siglas del PP en 2019 y del PSOE en las municipales de 2015 y 2007. Según explica a Público, su peregrinación por los diferentes partidos tuvo que ver con "una cuestión meramente personal" que prefiere no detallar.

Crescencio Martín no es el único que ha salido de las listas de los populares para integrarse en las de Vox. Otros tres alcaldes del partido de ultraderecha ya habían gobernado como ediles del PP anteriormente. Se trata de Mauricio Ángulo Guerrero, alcalde de Sequeros (Salamanca), Paul Emmanuel Michel Borfiga de Santa María de las Hoyas (Soria) y, Miguel Contreras Martínez de Villasayas (Soria).

Situado a unos escasos 30 kilómetros de Valdelageve se encuentra el municipio de Sequeros que ha sido gobernado por el popular Mauricio Ángulo durante los últimos 12 años. Este 28 de mayo, Ángulo (y todo su equipo) cambió de chaqueta para integrarse en el partido de Abascal. Revalidó los cuatro escaños que había logrado en la legislatura anterior con el PP, pero el porcentaje de votos a la lista del alcalde descendió del 67,03% al 37,87% en un pueblo de 235 habitantes.

En este y otros casos, se hace real la expresión que asegura que "en los pueblos se vota más a la persona que al partido", explica Fidel Oliván, autor del libro El toro por los cuernos: Vox, la extrema derecha europea y el voto obrero. Esta es una de "las certezas que no se pueden obviar en política". También, que los pueblos tienen un corte más conservador que se amplifica conforme menor es el tamaño del municipio.

Esto mismo ocurrió en Santa María de las Hoyas, donde la lista del PP fue sustituida por la de Vox, que logró prácticamente el mismo número de votos que en 2019: un 45,83% de los votos que arrebató el gobierno al PSOE para entregarlo al partido ultraderechista. Paul Emmanuel Michel, su actual alcalde, ya había logrado la alcaldía en el año 2011 con el PP.

En el caso de Villasayas, son los socialistas los que han desaparecido de la corporación municipal con el paso de Miguel Contreras a la lista de Vox. Contreras, que había gobernado el consistorio con el PP en 2007, logró el 28M 24 de los votos de sus 58 vecinos.

Solo tres alcaldesas de Vox

De los principales partidos que concurrieron este 28M a las municipales, Vox es el que menos mujeres tenía en sus puestos de salida. Sólo el 33,33% de los candidatos de Vox a las alcaldías de las capitales de provincia eran mujeres, si bien la presencia mayoritariamente masculina en las cabezas de lista es habitual en cualquier formación política. A nivel nacional, las candidatas de Vox suelen quedar relegadas al cuatro y quinto puesto.

Actualmente, sólo tres mujeres de Vox lideran las alcaldías de un municipio. Son María Belén Manzano Saguar, de Torrejón del Rey (Guadalajara), María Luisa López, de la Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) y María Lourdes García Montes, de Becedillas (Ávila).

Allí donde los populares gobiernan de la mano de Vox, se han producido cambios en la estructura de gobierno. La secuela principal ha sido la desaparición de las concejalías de igualdad, o su integración en otras áreas, como familias o salud. Es el caso de Toledo o Valladolid.

En poblaciones de menor tamaño, como las gobernadas por estas tres alcaldesas de Vox, el reducido tamaño de los municipios hace imposible una división de funciones similar a la que se produce en otros municipios de mayor envergadura.

Por el momento, los únicos cambios que se han dejado notar en estos pueblos en materia de derechos sociales ha sido la negativa por parte de María Luisa López de colocar la bandera LGTBI+, al igual que ocurriera en Náquera.

Brecha campo-ciudad

Crescencio Martín Matas habla de "despachos" y de un supuesto ataque al mundo rural por parte de otros partidos para justificar su victoria. En su narrativa, todos los despachos son un mismo lugar, situado en alguna gran urbe, alejados del campo y dirigidos por personas ajenas al mundo rural.

"Hay personas puestas en despachos que no conocen los problemas del mundo rural, de la agricultura, ganadería. No conocen el día a día y no saben el sacrificio que conlleva una explotación", denuncia.

Fidel Oliván cree que no es casual que este tipo de narrativa se produzca en pequeños pueblos de Castilla y León, cuya estructura agraria, más cercana al minifundio, encaja con las consignas del partido de Abascal. "A Vox se le vota por razones diferentes en función del lugar", explica. En el caso de los pueblos de Castilla y León, Castilla la Mancha y Madrid es "el ensalzamiento del españolismo" el motor que consigue recoger los votos.

Además, los pueblos en los que gobiernan alcaldes de Vox son, en primer lugar, plazas que históricamente pertenecían al PP. En segundo lugar, zonas castigadas por la despoblación. A estos votantes dirigía Abascal el discurso de su última campaña electoral (españolismo, campo y propiedad), que ha conseguido calar en aquellos lugares cuya morfología social se identificaba con dichos mantras.

En cambio, Oliván cree que este fenómeno es más residual si se compara con los promovidos por plataformas ciudadanas y formaciones como Teruel Existe o Soria Ya, que también ponen en relieve problemáticas relacionadas con el campo y su abandono desde las instituciones.

Los primeros alcaldes de Vox

En 2015, Vox consiguió sus primeras tres alcaldías. Dos municipios de Burgos, Moncalvillo y Cardeñuela Riopico, y el vallisoletano Barruelo del Valle fueron gobernados por primera vez por un alcalde del partido de ultraderecha. Eran Nicasio Gómez Ruiz, Juan Ángel Elvira Benito y Mariano de Fuentes Francos.

En 2018, entraron en el Parlamento andaluz con 12 escaños. Fue el año en que el PSOE perdió su mayor feudo y la derecha alcanzó por primera vez la mayoría en Andalucía. También era la primera vez que el partido de ultraderecha conseguía representación en un parlamento autonómico. Hoy, su por aquel entonces cabeza de lista Francisco Serrano Castro, está siendo investigado por un supuesto fraude en ayudas públicas.

Al año siguiente se produjo una doble cita electoral, tanto a nivel nacional como municipal y Vox consiguió añadir a las tres alcaldías que ya controlaba otras cuatro: Antonio Martín Hernández en Vita (Ávila), David García Montes en Roales (Zamora), Jorge López Contreras en Hontecillas (Cuenca) y Vicente Robisco López en Navares de las Cuevas (Segovia). Ese mismo año, Abascal y su equipo entraban en el Congreso de los Diputados.

En las municipales de este 28 de mayo, los ediles del partido de ultraderecha han pasado de siete a 33, si bien la mayoría de estas conquistas han supuesto cambios de chaqueta.

Es llamativo el caso de Torrejón del Rey, un municipio de Guadalajara de poco más de 6.000 habitantes gobernado por Vox desde el pasado 17 de junio pero donde venció el PSOE. En las elecciones del pasado 28 de mayo, los socialistas obtuvieron cinco concejales de los 13 que estaban en juego en el municipio.

El PP y Vox consiguieron cada uno tres. Sin embargo, los de Abascal consiguieron hacerse con el bastón de mando gracias a la formación independiente Contigo que había conseguido un concejal.

De hecho, Contigo fue el partido que decidió que Belén Manzano, que también se presenta como número dos de Vox por la provincia de Guadalajara al Congreso en las elecciones generales del próximo 23 de julio, fuera la alcaldesa del municipio y no el candidato popular.