El relevo de Antonio Maíllo en la coordinación general de IU se demorará un tiempo aún. Ernesto Alba, secretario general del PCA, tiene la encomienda de la dirección de explorar el partido, provincia a provincia, para saber cómo respira, para ver quien está en las mejores condiciones para tomar el relevo, que no será fácil por el amplio legado humano y político que deja el ya excoordinador general.

En unas semanas, se producirá una reunión de la Comisión Coordinadora Andaluza, de la que forman parte unas 80 personas, en la que se elegirá al nuevo coordinador o a la nueva coordinadora. De entre ellos los miembros de la coordinadora, cuyos nombres se pueden consultar aquí (enlace) saldrá el de la persona que representará a IU los próximos tiempos, hasta que se celebre la próxima asamblea, que está prevista para el año 2021.

Aún no hay nada decidido, según las fuentes de la dirección de IU consultadas por Público, por lo que cualquier nombre que se ponga sobre la mesa entra de lleno en el campo de la especulación. Así sucede con los del propio Alba y con el de Eva García Sempere, diputada al Congreso por Málaga, a quienes en algunos entornos se les da como posibles sucesores.

La renovación de Maíllo no afectará a la política aprobada en 2017. “Eso solo lo puede cambiar la militancia en una asamblea”, dijeron fuentes de la dirección de IU. Esto significa que la apuesta por la confluencia con Podemos que fructificó la pasada legislatura en Adelante Andalucía no está en este momento en cuestión.

Un reto fascinante

"No se va, Maíllo queda en Adelante Andalucía, en la militancia consecuente con cambiar el mundo, la que intenta luchar por un mundo más justo e igualitario”, dijo Pablo Pérez Ganfornina, al respecto. Fuentes de Podemos dijeron a Público que la confluencia no se cuestiona. Ahora, deberá de trabajarse con otras personas, lo que no es un asunto menor, habida cuenta de que la sintonía personal y política entre Maíllo y Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos, ha sido uno de los factores decisivos que se han mezclado para que pudiera nacer Adelante Andalucía.

Maíllo, en su despedida, dijo que la confluencia "tiene un reto fascinante" y que esa unión política, que se ha llevado "entre iguales y desde el respeto", aún "no se ha consumado en términos políticos y hay que seguir contrayéndola”. Maíllo ha reconocido que le hubiera gustado dejar la confluencia "más instalada desde la base de las organizaciones, fraguarla en un tiempo que no fuera electoral" porque a pesar de que las direcciones de IU y Podemos iban al mismo ritmo, "no ha sido así en las bases”. "Teresa volverá en septiembre y tiene un papel [en la confluencia] muy importante, el que ella quiera”, añadió Maíllo.