Sánchez no descarta ausentarse de la cumbre de la UE por Gibraltar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta no acudir a la cumbre europea de este domingo en Bruselas, si se mantienen las actuales diferencias con la situación de Gibraltar en el acuerdo del brexit.

Según fuentes del Gobierno, la decisión definitiva se tomará a lo largo de este día, durante la jornada que está desarrollando el presidente español en La Habana.

La ausencia de España podría forzar el aplazamiento de la cumbre, ya que no se entendería una aprobación de este acuerdo sin la presencia española. El acuerdo sobre el Brexit no necesita unanimidad y puede ser aprobado por mayoría cualificada de la UE, pero las instituciones comunitarias y los países miembros entienden que la separación de Reino Unido del club europeo debería ser ratificado por todos los socios.

Mientras, siguen las negociaciones a múltiples niveles y se sigue sin descartar que se revierta la situación, según las fuentes gubernamentales.

España está buscando aliados a su posicionamiento entre otros países europeos, y confía en contar con el apoyo de Francia.

Sánchez partirá de Cuba en la medianoche de este sábado para seguir ya desde Madrid las negociaciones finales sobre el brexit y el asunto de Gibraltar.

"La esperanza es lo último que se pierde"

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell (que acompaña a Sánchez en su visita a Cuba), ha declarado que "la esperanza es lo único que se pierde". El ministro ha indicado que la negociación se mantiene y se sigue trabajando a contrareloj para desbloquear la situación".

Borrell no ha aclarado si Sánchez acudirá finalmente a la cumbre de la UE del domingo, y se ha limitado a apuntar que es asunto que todavía tiene pendiente de hablar con el presidente.

La ministra de Educación y portavoz del ejecutivo, Isabel Celaá, al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa. EFE/JAVIER LIZÓN

En Madrid, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha recalcado que la exigencia del Ejecutivo a la Unión Europea en el acuerdo del brexit (cualquier decisión futura sobre Gibraltar debe contar con el visto bueno de España) es "irrenunciable". Celaá tampoco ha querido especular sobre si Pedro Sánchez asistirá o no a la cumbre del domingo en caso de que la UE no atienda la petición española, pero ha señalado que "ya han sido muchos los países que han dicho que, de acudir, acudirían a un encuentro en el que estuvieran las cosas acordadas".

El Gobierno dice que su exigencia a la UE en torno al brexit es "irrenunciable"

"No hay otra alternativa, no hay otra para el Gobierno de España", ha asegurado la ministra portavoz tras el Consejo de Ministros en una rueda de prensa en la que no ha querido "especular" sobre las fórmulas que se puedan plantear hasta el domingo para plasmar la reivindicación española.

El Gobierno, ha dicho Celaá, está "claramente decidido" a mantener su posición y confía en que, siendo un país de la UE "que ha sido siempre positivo, constructivo y leal" a sus fines, se atienda su petición.

El Gobierno mantiene su oposición al Acuerdo y Declaración Política sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea mientras no consiga "claridad suficiente sobre las implicaciones" jurídicas y políticas del artículo 184, que contempla que los asuntos sobre Gibraltar se abordarían entre el Reino Unido y la UE, sin mencionar a España.