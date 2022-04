Sánchez pedirá a Feijóo renovar el CGPJ y su apoyo al plan de recuperación

Este jueves se producirá en el Palacio de la Moncloa el esperado encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo líder del Partido Popular (PP), Alberto Nuñez Feijóo. El encuentro, organizado pocos días después de que el dirigente gallego se proclamara oficialmente presidente de los populares, estará marcado principalmente por la búsqueda de Moncloa del apoyo de la oposición al plan nacional de respuesta a los impactos de la guerra en Ucrania. El Ejecutivo tiene como objetivo sumar a la derecha para convalidar el Real Decreto aprobado la pasada semana. Y aunque su intención es que las medidas salgan adelante tal y como están, este martes se ha dejado una pequeña puerta abierta a introducir enmiendas si la guerra se alargara. En la reunión también se pondrá sobre la mesa la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, fue clara este martes al respecto de ambos asuntos durante la habitual rueda de prensa que se celebra tras el Consejo de Ministros. "El Gobierno plantea el contacto con el nuevo líder del principal partido de la oposición de manera constructiva. La oposición de Estado no se predica, se practica", señaló. Para el Gobierno, "ahora es el momento de hacerlo posible" y "recuperar unos consensos básicos que nunca deberían haberse perdido en este país". Para la portavoz, "parece razonable pedirle al PP que cumpla con sus obligaciones constitucionales", en referencia al CGPJ y que "ante circunstancias excepcionales estemos unidos".

"El Gobierno aspira a configurar una mayoría donde esté el principal partido de la oposición. No encontramos razón para que Feijóo se esté negando a apoyar el plan", señaló Rodríguez, quien afeó que los populares califiquen el paquete de medidas como parche. "No es mal parche un plan de 16.000 millones de euros", apuntó la portavoz del Ejecutivo.

La intención de Moncloa ha sido en todo momento que el Real Decreto se tramitara tal cual, sin introducir enmiendas ni modificaciones. Es decir, que no se tramitara como proyecto de ley. Algo que piden desde el PP. El plan sigue siendo el mismo. Pero este martes, Rodríguez dejó una pequeña puerta abierta. "Estamos abiertos a la escucha. Este es un plan especial, extraordinario, que ojalá no haya que plantearse que tenga que estar en vigor más allá del 30 de junio y no fuera casi necesario tener que irnos a una tramitación como proyecto de ley, pero si lo fuera, estaríamos dispuestos a escuchar", destacó.

"Vamos con la intención de escuchar y poner una serie de temas encima de la mesa", señalan fuentes de Moncloa a Público. Los populares llevan insistiendo durante varios días en la necesidad de unas bajadas generalizadas de impuestos. Es una de las clásicas batallas ideológicas que quiere jugar la derecha con el Gobierno de coalición. El Ejecutivo de Sánchez ha cerrado filas y ha recordado la importancia del estado de bienestar

Tanto el Gobierno como el PSOE se han movido desde que se conocieran las intenciones de Feijóo entre la esperanza y el escepticismo. Los socialistas pusieron el foco en que los populares necesitaban una "regeneración" real y no un simple cambio de caras. "Feijóo es más de lo mismo porque la corrupción del PP es sistémica", destacaban desde la dirección de Ferraz.

La dualidad en el discurso entre el Gobierno y el PSOE se volvió a vislumbrar este martes. El portavoz de la dirección socialista, Felipe Sicilia, recordó que desde Ferraz la había pedido a Feijóo y Juanma Moreno que llamaran la atención de Pablo Casado sobre la necesidad de renovar el CGPJ. "Feijóo o ha estado callado o ha estado participando de esa estrategia". "Por sus hechos los conoceréis, que no son nada alentadores", añadió Sicilia, que reclamó el ejercicio de "una oposición seria y sensata".



El órgano de los jueces, casi tres años bloqueado

La alianza del PP de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León con Vox rebajó algunas de las expectativas de cambio en la actitud del PP según se trasladó desde Moncloa. Tampoco ayudaron discursos realizados en el Congreso por Cuca Gamarra, ahora ya nombrada oficialmente secretaria general. Pero, a pesar de todo, el Gobierno mantiene un discurso de "mano tendida" hacia el nuevo líder de los populares.

Y en estos ofrecimientos entra en juego una asunto que ha sobrevolado el ambiente en las relaciones del Gobierno y la oposición durante toda la la legislatura. El CGPJ lleva sin renovarse más de tres años. Este mismo martes se refirió también al asunto el propio Feijóo, en una entrevista con Onda Cero. "No me parece prioritario", dijo el dirigente gallego. Para el nuevo líder del PP "no es el momento" de sentarse a negociar el reparto de sillones en órgano de gobierno de los jueces con la situación económica que atraviesa España.

"El Feijóo de esta mañana no es el del sábado", apunta fuentes gubernamentales. En todo caso, esperan que esta reunión pueda ser un punto de partida para unas nuevas relaciones. Y en concreto, sobre el CGPJ, al menos fijar grupos y equipos negociadores que puedan comenzar a hablar sobre el desbloqueo.

El pasado mes de octubre, Gobierno y oposición pactaron la renovación de algunos órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Culminaba así un nuevo giro en la estrategia del PP de Casado, pasando en pocos días de la confrontación total a presentarse como un partido de Estado. Dejaron fuera el CGPJ ante la exigencia de los populares de cambiar antes la ley para que los jueces elijan a los jueces. En esta "nueva etapa" de Feijóo, este asunto enquistado volverá a estar sobre la mesa.