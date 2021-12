Los sanitarios protestan este jueves en los centros de salud madrileños en repulsa a las acusaciones vertidas por Ayuso

La Atención Primaria en Madrid está colapsada y la encargada última de su gestión, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, lejos de su asumir su responsabilidad, se ha dedicado a cargar contra el personal sanitario. Sus declaraciones han puesto en pie de guerra a los trabajadores, que han convocado concentraciones este jueves a las puertas de los centros de salud para mostrar su repulsa a las acusaciones de la líder del Ejecutivo regional y exigiendo una rectificación.



En concreto, médicos y pediatras de Atención Primaria de Madrid organizados en la plataforma AP Se Mueve, están llamando a los sanitarios a concentrarse durante cinco minutos delante de sus ambulatorios a las 12 y a las 18 horas. La movilización está siendo difundida a través de las redes sociales con los hashtags #VenAmiCentroIDA #InvestigaPrimariaIDA y #YotrabajoNoboicoteo.



Cartel de las concentraciones de este jueves. — Cedida

Este miércoles, Sanitarios y madrileños se han concentrado a las puertas de la Asamblea de Madrid para exigir un aumento de 183 millones de euros en los presupuestos de sanidad para 2022. "Tenemos que hacer frente a todos los nuevos servicios derivados de la emergencia sanitaria, a las listas de espera y a la situación precaria que sufren todos nuestros profesionales, y para esto se han presupuestado 1.022 millones menos que lo que se gastó en un año prepandemia", han denunciado los sindicatos.



🗓️ 23 diciembre

⏰ 12 y 18 horas

🏥 En la puerta de todos los centros sanitarios

🏙️ Madrid#venamicentroIDA #InvestigaPrimariaIDA#YotrabajoNoboicoteo



‼️En repulsa por las acusaciones de @IdiazAyuso contra l@s profesionales de la sanidad pública madrileña‼️#SanidadPública pic.twitter.com/KqE5wR256X — ODS La Ingobernable (@CSIngobernable) December 22, 2021

En la misma jornada Madrid ha superado el millón de contagios desde el inicio de la pandemia y se han actualizado los protocolos de la Consejería de Sanidad en la Comunidad de Madrid. Desde ahora, en la región se dejarán de hacer PCR a quienes den positivo en un test de autodiagnóstico ante el colapso del sistema sanitario.



"Los ciudadanos no tienen que estar esperando y en algunos no cogen el teléfono, se cuelgan o de repente no hay médicos. Lo vamos a investigar", dijo este martes Ayuso. Unas declaraciones que también han sido afeadas por la ministra de Sanidad, Carolina Darias: "No es admisible que se cargue contra los profesionales sanitarios", ha señalado.