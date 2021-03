Una sentencia indica que Mónica Carmona no fue represaliada por investigar supuestas irregularidades en Podemos 

La titular del Juzgado de lo Social 1 de Granollers (Barcelona), Carmen Briones, establece en una sentencia sobre el contencioso laboral planteado por la abogada de Podemos Mónica Carmona que "no se aprecia indicio alguno de vulneración de derechos fundamentales" y que los documentos que ha aportado Carmona en relación a supuestas irregularidades, entre ellas, en la contratación de la consultora Neurona, son "meras alegaciones que no constan acreditadas a través de ningún medio de prueba".

Eso sí, la jueza Briones ha condenado a Podemos a restituir a la abogada "en sus condiciones laborales anteriores consistentes en una jornada de 40 horas semanales y en las funciones propias de su categoría profesional de asesora jurídica". Así mismo, la resolución, a la que ha tenido acceso este medio, establece que la formación morada deberá indemnizar a Carmona por el salario que dejó de percibir desde que fue apartada de su puesto de responsabilidad en el partido, el 12 de diciembre de 2019. Carmona continúa siendo abogada de Podemos en Cataluña. La reducción de jornada impuesta, y ahora corregida por la jueza, se produjo como consecuencia de haber sido destituida como responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, cargo que compaginaba con el de letrada, en el que, al inicio de su relación laboral, tenía esa jornada reducida.

La juez rechaza la pretensión de la abogada, que actualmente está en situación de baja laboral, de que le fuera reconocido haber sido represaliada por el partido por investigar presunta corrupción interna. Entre otras cosas, Carmona había alegado estar investigando la contratación de Podemos de la consultora portuguesa ABD EUROPA LDA --cuestión que ha sido sobreseída en el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid--y la contratación de los servicios de la consultora Neurona Comunidad --asunto que sigue investigándose en dicho juzgado madrileño--. "De la prueba practicada, documental aportada por ambas partes y que esta juzgadora ha analizado minuciosamente, así como de la testifical del señor Calvente y del propio interrogatorio de Carmona, no se aprecia indicio alguno de vulneración de derechos fundamentales", indica la sentencia.

Carmona reclamaba la nulidad de su reducción de jornada y una indemnización de 75.000 euros, al alegar que fue despedida a consecuencia de su supuesta investigación sobre presuntas irregularidades, pretensión económica que no ha visto satisfecha finalmente.

El abogado despedido por Podemos José Manuel Calvente y la letrada Mónica Carmona fueron los autores de la denuncia contra dirigentes de Podemos, que dio lugar a la investigación en el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, que continúa, aunque la mayor parte de los hechos denunciados han sido ya archivados, salvo en lo referente al contrato con Neurona. Calvente presentó la denuncia ante la Guardia Civil por la supuesta malversación de los fondos del partido y Carmona se adhirió a la misma. El juez Escalonilla, titular de ese juzgado, solicitó a Mónica Carmona los expedientes que supuestamente ella estaba investigando sobre las presuntas irregularidades, pero la abogada no los ha entregado aún, según ha podido saber Público.

En la instrucción de esos supuestos expedientes radica el argumento esgrimido por Mónica Carmona para denunciar una presunta represalia por parte de Podemos para haberla destituido como responsable de Cumplimiento Normativo y haberle reducido la jornada laboral. Pero la jueza de Granollers indica que no hubo represalia y que no hubo investigación previa por parte de Carmona. Así mismo, sobre la denuncia de Calvente, la jueza subraya que no la interpuso cuando supuestamente conoció irregularidades, "sino una vez que ha sido despedido", al igual que Carmona, según la sentencia, quien no llevó a cabo "ninguna acción" sobre esas supuestas irregularidades hasta que se le redujo la jornada.