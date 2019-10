Íñigo Errejón ha lanzado oficialmente este lunes la candidatura de Más País a las elecciones generales del 10 de noviembre, y lo ha hecho a través de la asunción de que el conflicto catalán va a formar parte de una campaña en la que quiere "rescatar" a los votantes de la absteción. Por eso, Errejón ha querido lanzar un mensaje claro sobre la sentencia del procés y sobre la valoración que hace de la reacción de los distintos líderes políticos, en especial la del presidente del Gobierno en funciones.

Al candidato de Más País no le gustó la actitud que tuvo Sánchez respecto a la sentencia, cuando el líder del Ejecutivo en funciones protagonizó una declaración institucional de La Moncloa en castellano y en inglés. "Sánchez debe tener cuidado, porque ayer le vimos muy cerca de contraer el virus de Rajoy, el de la inacción, el de responder tarde y con amenazas. Me hubiera gustado que se hubiera trasladado a Catalunya a empezar a reconstruir lo que lleva tanto tiempo rompiéndose. Me hubiera gustado una respuesta más responsable", ha criticado.

Aunque ha asegurado que su labor como candidato no es la de valorar sentencias, ha precisado "no compartir muchas cosas" de la resolución judicial del Tribunal Supremo. Sin embargo, ha querido precisar que "la respeta". El líder de Más País ha calificado la sentencia como "la constatación del fracaso de la política". Ante esta situación, ha defendido que existen "dos posiciones": "Hay quienes van a trabajar echando gasolina al fuego para arañar votos. Alguien que hace política contra un pueblo de España, para alejar a los catalanes de España, pasará a la historia como alguien que divide, que coloca muros en vez de construir puentes".

La otra posición, impulsada, ha defendido Errejón, por Más País es la de "trabajar para que esta sea la última vez, el último desencuentro". "En Catalunya hay un problema político, y los problemas políticos solo pueden tener una solución política". Errejón ha finalizado su discurso advirtiéndole a las derechas de su "miopía": "Ninguna convivencia estable entre españoles va a salir de las humillaciones y del dolor. Ninguna convivencia se reconstruye desde la venganza. El alejamiento emocional caerá sobre las siguientes generaciones, y hay que empezar a pensar en ellos y ellas".

Arropado por los cabezas de lista de las 17 provincias por la que concurrirá la candidatura de la coalición Más País con Equo, Compromís y la Chunta Aragonesista (Cha), Errejón ha hecho un llamamiento a recuperar la "política del acuerdo, la del entendimiento", frente a aquellos líderes que buscan "fines partidistas". "Esta es una lista plural, de acuerdo y de entendimiento, porque esa es la España que queremos. El desbloqueo no lo van a solucionar los mismos que nos han llevado el bloqueo", ha defendido.

En este sentido, ha vuelto a criticar duramente a los líderes políticos que, a su juicio, han provocado el bloqueo en el país. "Cuando lanzamos Más País, dijimos que hacía falta salir del bloqueo porque algunos tenían la tentación de gastar este mes en hacer campaña como si no hubiera pasado nada; y dijimos que la discusión no era sobre quién había roto los platos, sino quién los pagaba. Es una vergüenza que los partidos que nos han llevado al bloqueo todavía no hayan hecho autocrítica y les hayan pedido perdón a los españoles", ha sentenciado.