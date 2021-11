Los socios elevan la presión sobre el Gobierno para que se plante en la votación de Arnaldo en el Congreso

Crece la presión en los pasillos del Congreso para que Enrique Arnaldo, el letrado de las Cortes propuesto por el PP para formar parte del Tribunal Constitucional como magistrado, no sea elegido en la votación que se producirá este jueves en la Cámara Baja.

Las sombras y dudas sobre este "sapo" o "cocodrilo", como lo han catalogado los diferentes portavoces de los grupos que dan apoyo al Gobierno de coalición en el Congreso, han ido creciendo desde el momento en el que PSOE y PP anunciaron los nombres acordados para la renovación de los diferentes órganos constitucionales, cuyo mandado lleva años caducado.

En concreto, para el TC, estos partidos pactaron (en un acuerdo suscrito por el socio del PSOE en la coalición de Gobierno, Unidas Podemos) elegir como candidatos a Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, dos figuras jurídicas polémicas por su marcado perfil político relacionado con el PP, y a Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez, de corte progresista.

De esta forma, estos cuatro magistrados serán avalados previsiblemente por el Congreso este jueves gracias a los 242 votos que suman PSOE (120 escaños), Unidas Podemos (34, ya que aún no ha buscado sustituto de Alberto Rodríguez) y PP (88).

Pero estas tres formaciones se quedarán solas votando (mediante voto telemático) a favor de estas candidaturas ante el rechazo del resto de fuerzas del arco parlamentario. Y es que, los grupos critican tanto la idoneidad de los candidatos como la forma de elección de los mismos, una fórmula que requiere una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado.

Los votos que "avergüenzan"

Un día antes de que el Pleno vote estas candidaturas, la de los seis consejeros al Tribunal de Cuentas y la del Defensor del Pueblo, y después de que algunos representantes de PSOE, como el diputado Odón Elorza, y de Unidas Podemos, como el presidente del grupo confederal, Jaume Asens, hayan reconocido públicamente que votarán a favor de Arnaldo "con la nariz tapada", ERC, Más País y Compromís han vuelto a retar a los partidos del Ejecutivo a plantarse en dicha elección.

El portavoz ERC, Gabriel Rufián, ha tachado de "cobarde" que el PSOE avale este perfil, mientras que a Unidas Podemos le ha recordado que su formación política, en su coalición con la antigua Convergencia, se han tenido que tragar "muchos sapos". "Pero cocodrilos no, eh", ha rematado antes de apostillar que "lo del TC con Arnaldo no tiene nombre". "Hablan de votar con una pinza en la nariz, pero ni con escafandra podrán dejar de oler el hedor de la infamia que van a hacer mañana", ha remachado.

El parlamentario de Más País, Íñigo Errejón, ha afeado que no entiende la posición de los socialistas. "No entendemos los votos que avergüenzan", ha subrayado este miércoles, mientras que el diputado de Compromís, Joan Baldoví, considera "una profunda irresponsabilidad" respaldar a Arnaldo para el Alto Tribunal, donde tendrá en sus manos las leyes que democráticamente apruebe el Congreso. "La única responsabilidad posible es votar con la conciencia y me parece que la responsabilidad estará con aquellos que no votemos un nombramiento absolutamente infumable", ha concluido.

Hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este miércoles que no le gustan algunos de los candidatos que ha propuesto el PP para el Tribunal Constitucional, en alusión a Enrique Arnaldo, "pero el deber del Gobierno de España es salvar el acuerdo para renovar los órganos constitucionales y permitir que se desbloqueen", ha justificado en el hemiciclo.