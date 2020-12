Televisores apagados, música o caceroladas: las opciones republicanas contra el discurso navideño de Felipe VI 

Este jueves a las 21.00 sucederán varias cosas en torno a un mismo hecho. Cuando Felipe VI empiece a pronunciar su discurso navideño, habrá quienes harán sonar sus cacerolas. En otras casas darán al off del televisor y lo anunciarán en las redes sociales, mientras que tampoco faltarán las canciones republicanas con la ventana abierta.

Tras un año plagado de escándalos, la Casa Real ultima los detalles de la habitual intervención televisiva del jefe del estado, que este año estará marcado por las dudas sobre si Felipe VI se referirá a la situación de su padre, instalado en Emiratos Árabes desde agosto pasado, cuando la Casa Real anunció su marcha a través de un comunicado. Se sabe ya que Juan Carlos I no volverá a casa por estas fechas, aunque no está claro si su hijo hará mención o no a esta polémica situación.

En ese contexto, el movimiento que defiende un modelo republicano ha dado pasos para recibir el discurso navideño con reclamos de transparencia, igualdad ante la justicia y fin de los privilegios monárquicos. "Habrá protestas de todo tipo realizadas por diversos colectivos", resume José Manuel García, integrante del Encuentro Estatal por la República.

Esta plataforma, que cuenta con organizaciones adheridas en distintos puntos del país, ha llamado públicamente a realizar un masivo apagado de televisores en el preciso instante en el que Felipe VI se dirija a la población. "Inviolabilidad no; fuera la monarquía corrupta", son las reivindicaciones centrales de esta acción, que buscará repercusión en redes sociales mediante el hashtag #24DApagaLaTV.

"Hemos visto que distintos colectivos y movimientos sociales por la vivienda, la sanidad pública o la educación también se han sumado a esta iniciativa", destaca García, quien sostiene que "en estos momentos, la inviolabilidad del rey es una figura absolutamente antidemocrática".

Canciones y cacerolas

La Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas o el Colectivo Republicano de Euskal Herria son algunos de los grupos que han llamado a sumarse a apagar los televisores. En el caso del colectivo vasco, también animan a hacer sonar la canción "Arriba Abajo" del grupo Adebán. "Arriba, abajo,

que Felipe se busque un trabajo, abajo, arriba, no queremos a la monarquía", dice en una de sus estrofas. En 2019, sus componentes fueron denunciados por la Guardia Civil por cantar esa canción en un acto celebrado en Zaragoza.

Del mismo modo, en las redes sociales circula también un llamamiento dirigido a realizar una cacerolada coincidiendo con el discurso de Felipe VI, algo que ya ocurrió en ocasión de la intervención televisiva que el monarca ofreció en marzo pasado, pocos días después de que España fuese confinada a raíz de la pandemia. Ahora volverán a sonar.