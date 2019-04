Andreu Van den Eynde es probablemente el letrado más mediático del juicio a la cúpula del procés, entre otras cosas por sus rifirrafes con el presidente de la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que ha cortado sus intervenciones en varias ocasiones, e incluso le ha afeado que se “enfadase” con un par de testigos.

Entre el martes y el miércoles, dos de los agentes de Policía Nacional que comparecían como testigos ante el Alto Tribunal han afeado a Van den Eynde su labor de "mediador" entre las fuerzas policiales y los ciudadanos concentrados para votar en la jornada del referéndum soberanista del 1 de Octubre de 2017.

Un testigo: "El letrado se tomó su tiempo en leer el auto. Se me hizo eterno"

En concreto, el último testigo de la mañana de este miércoles ha relatado cómo el abogado de Junqueras estaba presente cuando los agentes hicieron su entrada en el colegio Dolors Monserdà de Vallvidrera (Barcelona). Se identificó como letrado con su carnet del Colegio de Abogados de Barcelona , y seguidamente le facilitaron el auto que sustanciaba la actuación policial de impedir el referéndum. "Se me hizo eterno, le dije que me lo dejara". "Se tomó su tiempo para leerlo", afirmaba este agente. Después de leerlo, y siempre según su relato, el agente hizo ver al abogado que "no pintaba nada allí".

Van den Eynde no ha entrado a comentar estas palabras, como tampoco hizo durante la toma de declaración de otro agente sólo un día antes, el martes. En respuesta a las preguntas del letrado de Junqueras sobre las técnicas de la policía para convencer a los ciudadanos de que abandonaran estos centros, el testigo se mostró contundente: "Usted estuvo en el colegio Dolors Monserdà, sabe perfectamente cómo se producían intervenciones en los colegios. De hecho, usted hizo mediación", aseveraba.

El mismo testigo aseguró entonces que "el responsable del colegio vendrá y lo contará". "Es él quien me dijo que le hizo a usted la entrega del auto", apostilló. Según su relato, las unidades policiales portaban fotocopias del auto para mostrárselo a "cualquier persona que se identificara como mediador", pero también para justificar su actuación ante los responsables de los colegios. Hubo 2.300 centros dispuestos para albergar votaciones en esa jornada.

Por lo demás, y dejando a un lado la indisposición del funcionario de la administración de justicia identificado por Marchena como "Paco", la mañana de la 29 sesión del juicio a los 12 dirigentes del procés ha albergado las declaraciones de siete agentes y oficiales de la Policía Nacional. Todos ellos han criticado con dureza la actuación de los Mossos d’Esquadra en la jornada del referéndum -sea por su inacción o por ponerles trabas-, y han relatado explícitamente los insultos y agresiones que sufrieron por parte de algunos de los ciudadanos concentrados para votar durante el 1 de Octubre.