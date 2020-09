Torra pide al independentismo retomar "el hilo de la unidad" para culminar la independencia

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha apelado este miércoles a las fuerzas independentistas a retomar "el hilo de la unidad estratégica" para culminar el proceso de independencia de Catalunya.

En su intervención de réplica a los grupos en el Debate de Política General del Parlament, se ha dirigido a JxCat, ERC y la CUP para advertirles de que tienen sobre la mesa este reto, y de que no le encontrarán "en ninguna disputa de los partidos" porque su única disputa es contra el Estado, ha dicho.

"Siempre estaré para culminar el reto de la independencia, pero no me encontrarán en ninguna disputa entre partidos. Espero de verdad que encontremos la fórmula" para lograrlo, como pasó en el 1-O, ha apuntado.

Lo ha afirmado después de que, en su intervención inicial, no haya aclarado qué debe hacer el Govern ni el Parlament si el Tribunal Supremo (TS) ratifica su posible inhabilitación como presidente de la Generalitat, pese a que ERC y la CUP le han pedido acordar una estrategia conjunta para abordar este eventual escenario, que incluya la convocatoria de elecciones.

Agradece el apoyo

Tampoco lo ha abordado en su intervención de réplica, en la que ha añadido que su "único reproche" es contra el Estado y no contra los independentistas, a los que ha agradecido su apoyo personal y al Govern en momentos que, en su opinión, no han sido muy difíciles. "No ha sido fácil. Especialmente durante estos meses de pandemia. Gracias también por las críticas de la CUP, nos ayudan a mejorar", ha asegurado.