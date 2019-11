Unidas Podemos ha perdido siete escaños, pero sigue siendo clave para la formación de un futuro Gobierno progresista. Pablo Iglesias reclamó la coalición con el PSOE como una "necesidad histórica" para frenar a la extrema derecha y dijo que espera que Pedro Sánchez "rectifique" y se ponga a trabajar codo con codo con ellos: "Se duerme peor con cincuenta diputados de la extrema derecha que con ministros de Unidas Podemos", consideró.

"Constatando que estas elecciones han reforzado a la derecha, volvemos a tender la mano Sánchez y apelamos a su responsabilidad para que se sienten con nosotros", pidió Iglesias al candidato socialista. Avanzó que ya escribió a Sánchez y que le dijo lo mismo que explicaba en la rueda de prensa ante los medios de comunicación: "Los resultados no son buenos. Lo que en abril fue una oportunidad histórica ahora es una necesidad histórica".

Los rostros de los representantes de Unidas Podemos durante la rueda de prensa en la sala Harley eran muy serios y recordaban a los que mantuvieron tras las elecciones andaluzas; la primera vez que Vox entró con fuerza en un Parlamento. Aquí fue cuando Iglesias lanzó la "alerta antifascista" y desde entonces el partido de Santiago Abascal no ha hecho más que subir. La formación de extrema derecha es la tercera fuerza más votada y consiguió 52 diputados.

Iglesias sostiene que la única forma de frenar a Vox es un Gobierno de coalición que tenga una mayoría amplia en el Congreso

Por esto Iglesias insistió en que estas elecciones han servido para dar alas a las derechas y para que que Vox se convierta en una de las formaciones de extrema derecha "más fuerte de Europa". Ante esto también afirmó que la "única forma" que hay para enfrentar a Vox es tener un Gobierno con mayoría parlamentaria amplia e Iglesias se ofreció para trabajar en una que tenga como base el cumplimiento de la Constitución Española. También insistió en que el futuro Ejecutivo tiene que reflejar la pluralidad que han votado los ciudadanos con una representación proporcional a los votos — no los escaños — que se han conseguido este 10-N.

Pese a la bajada, Iglesias valoró que han conseguido resistir y que siguen siendo una "fuerza decisiva". Lo mismo apuntó Alberto Garzón al sostener que han conseguido aguantar en una campaña "muy difícil" para Unidas Podemos: "Hemos perdido escaños, pero hemos resistido". El Coordinador Federal de IU habló unos minutos tras Iglesias y dio su apoyo a la coalición cuando defendió que ya advirtieron de la irresponsabilidad que suponía la repetición electoral y que ahora se demuestra cuál era "la mejor opción".



Pablo Iglesias, ante los resultados del 10-N: "Lo que en abril fue una oportunidad histórica ahora es una necesidad histórica". / EFE.

Señalan a Más País como el culpable de las pérdidas

El secretario general de Podemos y el Coordinador Federal de IU, Alberto Garzón, relacionaron la pérdida de diputados con el partido de Íñigo Errejón. Más País se ha presentado en seis de las siete circunscripciones en las que han bajado: Barcelona, Madrid, Bizkaia, Las Palmas, Cádiz, Málaga y Alicante. La única provincia en la que han bajado en la que no se presentó Más País es Huelva. Y el único sitio por el que Unidas Podemos ha sumado un nuevo diputado ha sido Girona.



Garzón: "Se reafirma que la fragmentación de la izquierda es una mala idea"

Pese a esto, Iglesias no criticó directamente a Errejón ya que afirmó que, conociendo a su excompañero de partido, seguramente que hoy sea "el día más difícil de su vida" y le mandó un "abrazo solidario". Garzón sí que apuntó que la presencia de Más País en provincias como Málaga conlleva que el último escaño se lo haya llevado el partido ultraderechista Vox. "Hay quienes pensaron que romper la unidad era bueno, pero si no se hubiera dividido la izquierda no se habría perdido. Se reafirma que la fragmentación de la izquierda es una mala idea", explicó en referencia a Errejón.



Iglesias no hizo otra autocrítica sobre la bajada de votos, pero sí dijo que en el Consejo Ciudadano Español valorarán con detalle los resultados. Aún así no cayó en el pesimismo que mostró su gesto y cara: "Creo que algunos pensaban y soñaron que íbamos a salir destruidos. Teniendo en cuenta las candidaturas y las circunstancias que Unidas Podemos cuente con 35 diputados no entraba en los cálculos de quienes convocaron elecciones. Nos hubiera gustado tener mejores resultados, pero seguimos siendo una fuerza decisiva".