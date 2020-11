El ministro de Universidades, Manuel Castells, endurecerá los requisitos para la apertura de nuevas universidades. El número de los campus privados se ha disparado en los últimos años y no todos cumplen con la calidad óptima a causa de una legislación demasiado permisiva. Así lo ha reconocido el Gobierno, según informa el diario El Mundo.

Según el borrador Real Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, solo podrán acreditarse como universidades aquellos centros que "desarrollen actividades docentes, de investigación, de transferencia de conocimiento e innovación en varios ámbitos de conocimiento".

Según el mismo borrador, y con tal de no inducir a error, no podrán "utilizarse éstas u otras denominaciones que por su significado puedan inducir a confusión". Lo que se pretende es evitar el "fraude" ya que existen centros que se autodenominan universidades pero no cumplen todos los requisitos que se les exige a estas, ya que imparten unos pocos títulos y no realizan tareas de investigación o de transferencia de conocimiento a la sociedad

Para lograr este objetivo, los centros deberán presentar una memoria en la que demostrarán de forma concreta el cumplimiento de las condiciones que se establecen. Como mínimo, los campus deberán ofertar al menos 10 títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas de doctorado.

El ministro de Universidades pretende también que las universidades aumenten su tarea investigadora. Para ello, se deberá dedicar al menos el 5% del presupuesto a un programa propio de incentivación a la investigación y como mínimo, tres investigadores a tiempo completo tendrán que producir dos publicaciones al año.

Además, el 60% del conjunto del Personal Docente Investigador (PDI) tendrá que alcanzar una evaluación positiva de su actividad investigadora por parte de la Aneca o por las agencias de calidad.