Villacís asegura que la información sobre su sociedad obedece a un "ataque electoralista"

La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que no forma parte de la sociedad patrimonial Iuriscontencia SL —con dos millones de euros en inmuebles— que según ha publicado hoy el diario ABC, administraba junto a su marido y que la ha ocultado durante tres años. "Es una sociedad ajena a mí desde el punto de vista que para participar en una sociedad tienes que tener participaciones en ella", ha justificado la líder del partido naranja en el consistorio. "Yo no las tengo, y si las tuviera no tendría ningún problema en declararlas. Hay partidos que tienen esos complejos, nosotros no", ha insistido.

De este modo, Villacís ha manifestado que "este ataque" responde a intereses electoralistas. "Estamos en campaña electoral, lamentablemente los políticos nos tenemos que acostumbrar a este tipo de ataques", ha apuntado. Como concejala, está obligada a declarar sus bienes y actividades, entre ellas los cargos mercantiles, según establece la Ley de Transparencia y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Pero no había constancia de esta información en el portal de transparencia del Ayuntamiento durante 2015, 2016 y 2017.

Durante estos tres años, la líder del partido naranja en el consistorio madrileño administró la sociedad patrimonial con su marido y, hace menos de un año, el pasado 26 de marzo, se vio obligada a cesar en el cargo. Fue en 2018 cuando reconoció haber sido la administradora e informó del cese de la compañía. En declaraciones a ABC, Villacís reconoció que se trató de un "error" no inscribir su cese en el Registro Mercantil e insiste en que no hizo nada en nombre de la sociedad durante los años que fue concejala y administradora de Iuriscontencia SL. Hoy ha explicado que cuando tuvo constancia de este "error" tardó menos de 24 horas" en darse de baja e hizo constar todo ello en el registro de transparencia. "Vamos a pedir la rectificación de esa portada." ha aseverado Villacís.

Esta informacióm se conoció a raíz de la denuncia por delitos de odio que interpuso su compañía ese mismo mes contra la concejala de Manuela Carmena, Rommy Arce; Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, y el portavoz del sindicato de manteros tras los sucesos de Lavapiés, lo que la empujó a acudir a un notario para desvincularse de la empresa correctamente.