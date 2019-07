Villarejo, sobre Javier Ayuso: "Le cortarán las piernas, la mano y la cara. En septiembre"

Es 17 de julio de 2017 y el empresario Adrián de la Joya, el comisario jubilado José Villarejo, su hijo y su socio, Rafael Redondo, comentan las noticias del día en sus oficinas de la planta nueve de Torre Picasso, que comparten con Donato González presidente en España de Societé Generale. Entonces, las diligencias de Anticorrupción 8/2017, origen de la causa Tándem, están en marcha, aunque secretas, y tres meses y medio después, el comisario Villarejo es detenido en el primer golpe a la organización criminal.

En la portada de El País, hay un artículo de Javier Ayuso, entonces adjunto al director del diario, titulado “La policía descubre la causa por la que Villarejo intervino en el 'caso Nicolay” , que informa de que el 12 de julio entró en el juzgado de instrucción número 2 de Madrid -que, desde octubre de 2014, investiga a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás- un informe de 377 páginas más 46 anexos titulado Informe de finca la Alamedilla y sus vinculaciones con los casos Banesto, Nicolay y la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos.

"La presión de la organización [la policía política] que hoy investiga la Audiencia se ha ejercido desde el primer momento y ha ido 'in crescendo' sobre los (escasos) periodistas que se han atrevido a informar", dice Ayuso a 'Público'

La información no gusta a Villarejo y De la Joya y ambos empiezan a preparar un escarmiento al periodista Ayuso para el mes de septiembre, como demuestran los audios desvelados en exclusiva hoy por Público y que ponen el foco en la explicación que Villarejo le da al comisionista de Indra y OHL.

El informe recogido por Ayuso explica que Villarejo realizó una grabación ilegal al CNI y trató luego de anular el caso Nicolás, después de que los entonces periodistas de El Mundo Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta se la entregaran al veinteañero Francisco Nicolás para evitar que se profundizase en las actividades pasadas y presentes de Adrián de La Joya y otros personajes, así como de las empresas que orbitaban alrededor de éste y de la citada finca.



Así lo desvelaba también Público el mismo 17 julio, aunque este diario lo venía anticipando desde hace tiempo. Según los investigadores del caso hasta ese día, los socios de la finca con la que trasteaban el pequeño Nicolás; el ex director inmobiliario del Santander, Javier Martínez de la Hidalga, y su abogado, Juan Untoria, tramaban en octubre de 2014 una presunta operación de ocultación de ganancias ilícitas y de trasvase y blanqueo de capitales, que se remonta a mucho antes de que el pequeño Nicolás entrara en la vida de unos hombres entrados ya a su vez en la edad de la jubilación.

Villarejo: "¡Coño, va!... Ma-ma [matarile], no…"

El artículo de Ayuso, en concreto, no fue en absoluto del agrado de Villarejo y Adrián de la Joya y, aunque se les escucha sarcásticos, carcajeándose y felicitándose de que lo desprecie la titular del juzgado, Pilar Martínez Gamo -un hecho que ha sido denunciado por la acusación popular que encabeza Podemos-, provocó una violenta reacción en ellos. A priori, dicen socarrones, "todo va a ir bien" y seguirán con las suyas para que "Ayuso pueda seguir escribiendo", como se escucha a continuación.

De la Joya [tras hablar con Héctor Hoyos por teléfono, se dirige a Villarejo] Si es que todo va a ir bien, todo va a ir bien, si todo va a ir bien, todo...



Villarejo: Y luego todo eso se lo contamos al Ayuso para que pueda seguir escribiendo...



Pero a renglón seguido, y después de que Villarejo haya hablado con alguien por teléfono, la paliza a Javier Ayuso es planificada por el comisario jubilado. Descarta la sugerencia que le hacen de "darle ma... [pudiera ser matarile]" por parecerle “muy fuerte”, aunque uno de sus compañeros (De la Joya o Redondo) pregunta a Villarejo “por qué”. La explicación parece sencilla, para el multimillonario policía ahora en prisión y acusado de apuñalar a la doctora Elisa Pinto: "¡Coño, va! Ma ma [matarile], no… Le van a partir las dos piernas y la mano con la que escribe, para que tenga que aprender el [ininteligible]… y la cara se le van a cortar, ya con eso… con eso es suficiente. En septiembre", como se puede escuchar a continuación.

Villarejo: Ya …vale, ya lo tengo programado, para septiembre... Sí, pero no, no… me han dicho que si le dan… [se entiende que “si le dan matarile”…], y he dicho que '"¡Noo, coño!", que me parece muy fuerte, ¿eh?



De la Joya: ¿Por qué?



Villarejo: Pa'qué, coño, va... Ma-ma, no… le van a partir las dos piernas y la mano con la que escribe pa' jodida, para que tenga que aprender el [ininteligible]… y la cara se la van a cortar, ya con eso… Con eso es suficiente, ¿sabes?



De la Joya: ¿En septiembre? ¿A la vuelta de vacaciones?



Villarejo: Sí, claro, yo he dicho no en septiembre, en septiembre. En septiembre, eso… va en marcha. Es uno de los cargos fundamentales [se ríe]… la Finca Alamedilla… [De la Joya o Redondo carcajean forzado] Cuando hablamos de esas cosas, aquí el Juanito se piraba, ¿sabes? Decía: “Yo me voy para que luego tenga que [ininteligible]”



De la Joya: Entonces…



Villarejo: En septiembre, venga vamos



De la Joya: Oye, entonces todo nuestro problema es la Finca Alamedilla… Hemos echa'o una mano ahí con un blanqueo de capitales.



Redondo: Pues a mí me ha tranquilizado muchísimo eso, ¿eh? Porque yo tenía la preocupación de qué pollas de informe habían hecho.



Villarejo: Si es que el viernes le echaron, los echó cuando leyó eso la señora [se refiere a Pilar Martínez Gamo, la titular del juzgado 2 desde que trasladaron a la Audiencia Provincial al juez Arturo Zamarriego]



Redondo: Sí, claro, es que vuelve a ser prospectivo.



El empresario Adrián de la Joya, junto a su abogado, Ernesto Díaz Bastién, contratado por un grupo ruso para presionar al fiscal anticorrupción, José Grinda. PÚBLICO

Ayuso: "La policía oculta esta parte de la grabación"

Sorprendentemente, la transcripción de la conversación que realiza la Unidad de Asuntos Internos de esta conversación y que incluye en los oficios que envía a la causa de la Audiencia Nacional para la consideración del magistrado Manuel García Castellón y de la Fiscalía Anticorrupción, omite toda la parte del escarmiento a “dar” al periodista Javier Ayuso y la paliza programada para septiembre.

La omisión no parece inocente: se aprecia que el transcriptor junta la frase de “programación para septiembre” con el fragmento anterior a la amenaza, en el que irónicamente de la Joya se mofa del informe del caso Nicolay y bromea con hacer negocios con mafias colombianas y dirigentes de Afganistán tras leer que se les describe como una organización criminal, que es por lo que han sido detenidos por la Audiencia Nacional, además de por blanqueo y cohecho.

Público se ha puesto en contacto con el periodista Javier Ayuso para informarle del contenido de la conversación no transcrita por Asuntos Internos y es rotundo: “Me parece escandoloso que la policía haya ocultado parte de la grabación al transcribirlo, sobre todo, porque en la parte omitida se incluyen amenazas graves e información de que está prevista una acción violenta contra mi persona en el mes de septiembre“.

“Es escandaloso que la policía haya ocultado parte de la grabación: en esa parte se incluyen amenazas e información de que está prevista una acción violenta contra mí", denuncia Ayuso

A la pregunta de si ha sufrido más presiones de Villarejo o de su entorno responde que “la coacción del comisario Villarejo y sus acólitos se inició desde el primer momento en que empecé la investigación sobre su trama de empresas, con varios reportajes publicados entre 2015-2017, con amenazas directas, persecución, intento de difamación en sus medios afines y, por supuesto, la presentación de una decena de querellas y demandas, todas ellas desestimadas por la Justicia.” Incluso, llegó a enseñarle una pistola en una primera reunión en 2015.

Con respecto del Informe de la Comisión Judicial del que Público y El País hablaban ese 17 de julio, la titular del juzgado lo guardó en un cajón hasta que en 2019 ha abierto unas diligencias por la insistencia de Podemos y la Plataforma por la Honestidad.

Patricia López: “La peor parte es que te maten”

Recientemente, la periodista de Público, Patricia López, respondía así a la pregunta que se le formulaba en el Informe TEM: Las cloacas del periodismo, -producido por el programa Todo es Mentira que presenta Risto Mejide en Cuatro (Mediaset)-, aseguró que la peor parte de investigar esta trama "es que te maten”. No fue una frase hecha, pues ya se habían denunciado las amenazas de José Ángel Fuentes Gago, ex jefe de Gabinete del director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, y se reconfirma en los planes que tenían Villarejo y sus amigos para Ayuso.

Eugenio Pino y José Ángel Fuentes Gago, durante sus comparecencias ante la comisión de investigación del Congreso sobre las cloacas de Interior.

Tal y como afirma Javier Ayuso, "la presión de la organización que hoy investiga la Audiencia Nacional se ha ejercido desde el primer momento y ha ido in crescendo sobre los (escasos) periodistas que se han atrevido a informar". Entre otras presiones, como una amenaza de detención, los miembros de la trama han interpuesto contra Ayuso y López multitud de querellas ganadas en los tribunales.

Presión a fiscales, policías y acusación popular

La presión en forma de difamaciones y amenazas también es patente sobre los fiscales anticorrupción que se han topado con Villarejo y sus socios. En 2015, intentó que se procesara por una supuesta “conjura” a los agentes de Asuntos Internos del caso Nicolay: Marcelino Martín-Blas y Rubén López-, a los fiscales Jose Grinda y Juan José Rosa, al juez Zamarriego y a Patricia López y Javier Ayuso.

El excomisario José Manuel Villarejo | EFE

Con respecto de la acusación popular en los caso pequeño Nicolás y Tándem, fue Podemos quien sufrió la difusión de todo tipo de injurias e infundios (informe Pisa, falsa cuenta de Granadinas, etc), incluyendo la sustracción de móviles y su difusión tergiversada en medios cómplices.