Yolanda Díaz lanzará su proceso de escucha en primavera para armar un proyecto político

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes durante una entrevista en La Noche en 24h que lanzará su proceso de escucha de cara a configurar un proyecto político en primavera. Díaz ha tomado esta decisión motivada en parte, según ha explicado, tras el debate en torno a la aprobación de la reforma laboral y después de ver estos días la guerra interna en el PP, y lo ha hecho con un objetivo claro: "reducir la brecha entre la política y la ciudadanía".

"He reflexionado mucho y en primavera me lanzo a este proceso de escucha, voy a recorrer mi país de norte a sur y de este a oeste escuchar a todo el mundo y para tejer un proyecto de país diferente, democrático y feminista", ha asegurado la vicepresidenta segunda.

Díaz no ha despejado la incógnita de si será candidata en las próximas elecciones generales liderando ese proyecto y ha recordado que ha hecho "muchas cosas" en su carrera política "sin ser candidata".

El proceso de escucha de la ciudadanía, que incluye reuniones con expertos y colectivos, durará seis meses y servirá de base para que la ministra de Trabajo pueda "cotejar" si lo que piensa "se puede materializar". "Voy a recoger durante seis meses ese trabajo y después tomaré una decisión", ha añadido.

La vicepresidenta ha rechazado de nuevo que su objetivo sea el de armar un proyecto político a la izquierda del PSOE y ha advertido de que el proceso "va a ser mixto y va a tener contradicciones". "No me voy a centrar en las etiquetas; la gente no quiere que pensemos igual, sino que nos pongamos de acuerdo".

Feijoo "es un buen político", pero la crisis del PP es "honda"

También ha aclarado que esta escucha de la ciudadanía no se va a impulsar desde Unidas Podemos ni desde otras confluencias, organizaciones ni partidos. "Esto no va de una cosa partidaria, es un proceso de naturaleza ciudadana y el protagonismo va a ser de la sociedad, no va a ser de los partidos ni va a ser mío".

La titular de Trabajo y su equipo han diseñado una agenda para este proceso que, según ha explicado la propia Díaz, no comenzará antes de la primavera debido a su apretada agenda institucional. "Voy a ser una simple herramienta y quiero que toda esa gente me plantee su modelo de país y su propuesta. Levantemos la bandera de la esperanza y de la ilusión".

La vicepresidenta también se ha pronunciado sobre la implosión del PP y ha advertido de que el conflicto no se va a solucionar con la llegada de Alberto Núñez Feijoo o de cualquier otro dirigente porque, a su juicio, "no se trata de una cuestión de relevos, sino de una crisis ideológica y de carecer de un proyecto de país".

En su opinión, en la actualidad el PP "carece de un proyecto soberano y autónomo con respecto a Vox; en las entrañas del PP está Vox, y su proyecto político debería ser autónomo de la ultraderecha. La vicepresidenta ha defendido que Feijoo es "un gran adversario" y "un buen político", pero ha insistido que su llegada, al menos por sí sola, no va a lograr resolver la crisis del partido conservador.

"Sé reconocer que es un buen político y un gran adversario y así debe ser tratado, sino habrá problemas; pero no va a solventar el PP su problema con la sustitución de Feijoo. La crisis es honda, es de modelo político", ha defendido.