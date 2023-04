8 propostes culturals i d'oci per fer a les portes de Sant Jordi a Catalunya

Més enllà de les parades de roses i llibres i les activitats que tots els municipis i ciutats catalanes han organitzat per Sant Jordi, aquest cap de setmana també se celebra a l'Hospitalet de Llobregat una nova edició de les Festes de Primavera, comença la Setmana Medieval a Montblanc i Valls acull la Fira del Fanzine i l'Autoedició, entre altres propostes culturals i d'oci arreu de Catalunya. Us proposem vuit plans per esprémer al màxim el divendres, dissabte i diumenge.

Jazztrònica Fest & Market a Barcelona

Si després de recórrer les parades de llibres i roses de la superilla literària de Barcelona et ve de gust escoltar música electrònica combinada amb sintonies de jazz, no et pots perdre el Jazztrònica Fest & Market, un esdeveniment a l'aire lliure per a tots els públics i amb food truck que se celebra el dissabte i el diumenge a la icònica platja de la Mar Bella.

Els novaiorquesos The Beatnuts, el pioner del dub de segona generació Mad Professor acompanyat de la Sister Audrey i el raper Oddisee acompanyat del quintet The Good Company són alguns dels noms que destaquen en el cartell d'enguany. La música comença al migdia, a les 12:00 hores, i acaba a les deu de la nit.



Les Festes de Primavera de l'Hospitalet

De divendres a diumenge, l'Hospitalet de Llobregat acull una nova edició de les Festes de Primavera, amb les actuacions de Figa Flawas, Habla de Mí En Presente i Queralt Lahoz al parc de la Remunta. Gairebé tots els concerts són gratuïts, només es paguen els que es fan a La Farga, és a dir, el de Loquillo amb Dani Flaco i Fangoria, amb l'acompanyement de Nancy Rubias. Consulta els horaris.

Les Festes de Primavera de l'Hospitalet també són sinònim de cultura popular. Aquest dijous hi haurà el tradicional seguici popular, que donarà el tret de sortida a la programació. Hi participaran colles castelleres, entitats de la ciutat, el bestiari, gegants, castellers, capgrossos, dansaires, sardanistes, trabucaires i diables.

Un any més, el parc de la Torrassa es convertirà en l'espai ideal pels amants de les batalles de bandes musicals a través del MEÉEC!, el festival de músiques urbanes que en la seva sisena edició ofereix els concerts de Sidral Brass Band o The Steam Rollers. Per la seva banda, el jardí de Can Sumarro acollirà el Primavera in black, concerts de petit format de música negra de la mà de grups com Made in Black i Last Livin'Souls.

A la rambla de la Marina s'instal·laran les paradetes de la Fira d'Artesans i a la plaça de Lluís Companys i Jové tindrà lloc la popular Fira de la Cervesa Artesana, així com la tradicional ruta gastronòmica Primavera de Tapes pels principals establiments de restauració de la zona.



6a Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca

Si ets un amant del vi, Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) organitza la 6a edició de la Fira del Vi, que enguany compta amb la participació de 25 cellers de diferents denominacions d'origen. Al llarg de tot el cap de setmana s'han organitzat maridatges per conèixer la varietat de vins, concerts i una ruta gastronòmica amb productes dels restauradors locals



Festival EbreLumen a La Ribera d'Ebre

El cap de setmana passat va començar la tercera edició de l'EbreLumen, sota el lema Inspira Natura, un festival audiovisual de primavera que projecta imatges amb música sobre superfícies reals, el que es coneix com a mapping. El certamen passa per diverses poblacions de la Ribera d'Ebre. Aquesta setmana fa parada divendres a Móra d'Ebre i dissabte a Riba-roja d'Ebre. L'espectacle comença a les 22:00 hores.



Lactium, la festa del formatge a Vic

Els amants del formatge tenen una cita a Vic (Osona), que celebra la 15a edició del Lactium, la festa del formatge artesà català. Comença el dissabte i es podran tastar i comprar més de 150 tipus de formatges. L'exposició serà al Parc Jaume Balmes i hi haurà música en directe, contes, concerts i presentacions.

Enguany, com a novetat, es donarà el Premi Millor Pastís de Formatge Català amb l'objectiu d'escollir el millor pastís elaborat amb formatges de Catalunya.

Lo Closcamoll, festival de música familiar de Tàrrega

Per als més petits, aquest cap de setmana tindrà lloc la 8a edició de Lo Closcamoll, el festival de música familiar de Ponent que cada any acull Tàrrega (Urgell). Durant tot el dia, els nens i nenes podran gaudir d'una programació de tallers dirigits, d'un espai de jocs i de concerts dels grups infantils LaliBegood, Reggae per xics, Landry, La Belluga i Pascuals i els Desnatats. També hi haurà una zona de food trucks. L'entrada anticipada val 10 euros i a taquilla 12. L'organitza l'Associació Agrat.

Fira del Fanzine i l'Autoedició de Valls

La plaça de les Garrofes de Valls (Alt Camp) acull aquest dissabte la primera edició de la Fira del Fanzine i l'Autoedició, un espai de trobada d'artistes d'arreu del país que publiquen en formats no convencionals. L'espai vol posar en valor el fanzín, una publicació independent editada en suport físic i amb edicions limitades molt difícil de trobar en una cultura cada vegada més digitalitzada.

Durant la jornada, la mateixa plaça acollirà l'Ecofira del Camp de Tarragona i la fira de Roba Sostenible, organitzades pel Grup de Consum La Bajoca.

Setmana Medieval de Montblanc

Montblanc (Conca de Barberà) s'engalana durant una setmana per reviure l'autèntica llegenda del patró de Catalunya, amb representacions teatrals, mercats i fires medievals, tast de vins de la comarca i espectacles de tota mena.

La programació de la Setmana Medieval de Montblanc d'actes arranca divendres amb la inauguració de l'exposició Història i llegenda i el pregó a càrrec de la companyia montblanquina Factoria Bram, seguit del Dracum Nocte i el Correfoc. Durant tot el cap de setmana, els carrers i carrerons de Montblanc no només s'ompliran de llibres i roses, també hi haurà parades amb productes artesanals de la zona i molt més.