Acord de govern entre el PP i Vox al País Valencià

El Partit Popular i Vox governaran la Generalitat valenciana. Així ho ha anunciat aquest dimarts el candidat de l'extrema dreta, Carlos Flores Juberías, després de reunir-se -la primera trobada entre les dues formacions, almenys que hagi transcendit- amb el líder del PP, Carlos Mazón. Un "exitós" acord de govern, defineix Vox en una nota de premsa, que inclourà l'entrada al Govern de membres de l'extrema dreta. El pacte suposarà el punt i final de l'Acord del Botànic, conformat pel PSPV-PSOE, Compromís i Podem, que ha governat els darrers vuit anys.

El partit de Santiago Abascal exigia un model semblant al de Castella i Lleó. El mateix dia, les dues formacions han signat un acord per governar conjuntament a Elx, la tercera ciutat més poblada del País Valencià, amb 235.000 residents.

Segons ha confirmat Flores Juberías després de la reunió, han acordat que el PP li cedirà la Presidència de les Corts i que el vicepresident i el secretari seran dels populars. Sobre el repartiment de conselleries, ha dit que seguiran parlant els propers dies però que serà un "número proporcional a resultats".

A canvi, Vox ha apartat Flores Juberías del pacte, condemnat per violència de gènere, i el col·loca com a cap de llista del partit al Congrés per a les eleccions generals del 23 de juliol. Aquest era l'únic escull per al pacte entre PP i Vox al País Valencià.

Com va explicar Público, des de Gènova pressionaven perquè la direcció d'Abascal accedís a col·locar un altre dirigent al País Valencià que fes més digerible l'acord. "Qualsevol persona que hagi estat condemnat per violència, en aquest cas per violència masclista, per a nosaltres és una línia vermella", va dir clarament aquest dilluns el portaveu nacional del PP, Borja Sémper.

Alberto Núñez Feijóo i la seva cúpula han conegut l'acord entre Mazón i Vox mentre presentaven els 51 cap de llista per al 23-J en un acte a Aranjuez. Les cares eren de satisfacció, però de poca sorpresa. Fonts de la direcció estatal ja es mostraven confiades que Vox accedís a no pressionar perquè un maltractador condemnat per violència de gènere entri al govern del País Valencià, encara que li obri les portes del Congrés dels Diputats.

Consulta aquí les primeres línies del pacte de govern entre PP i Vox al País Valencià: