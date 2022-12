Albiach anuncia un acord amb el Govern per allargar la rebaixa del preu del transport públic durant el 2023

Els comuns i el Govern han arribat a un primer acord en el marc de la negociació pels pressupostos per allargar durant el 2023 la rebaixa del preu del transport públic, la gratuïtat per als menors de 16 anys i l'ampliació de la T-Jove fins als 30 anys. Així ho ha anunciat la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, en una entrevista a La 2 i Ràdio 4.

Albiach veu "inviable" arribar a una entesa pels comptes aquest divendres, quan es tornaran a reunir amb Economia perquè els facin retorn de les propostes d'energia o habitatge. Conegudes les idees de JxCat per als pressupostos, la dirigent dels comuns ha advertit que no tindria cap sentit rebaixar impostos i que si el Govern hi acaba accedint, no podrà comptar amb els vots del seu grup.

La coordinadora general d'En Comú Podem ha considerat que, a partir d'aquest dimarts, el Govern "ha començat a reaccionar" i ara comencen a tenir "concrecions". Ha explicat el primer acord en l'àmbit de mobilitat, i ha explicat que els comuns negocien altres eixos amb l'executiu. Entre les demandes dels comuns hi ha un "rescat" de la sanitat pública, amb el compromís que es destina un 25% del pressupost de Salut a l'atenció primària i una millora de les condicions salarials dels professionals.

La líder dels comuns ha admès que el Govern els està "pressionant molt" per arribar a un acord tan aviat com es pugui, però que tenir una entesa aquest mateix divendres és "inviable". Ha avisat que "així no es fan les coses" i ha apuntat que "no ve d'un dia".

"Que els rics paguin més"

Entre les propostes dels comuns n'hi ha diverses sobre fiscalitat. Albiach ha demanat "coherència" a ERC i ha dit que no entendria que al Congrés demanin "que els rics paguin més" i a Catalunya "no vulguin aplicar la mateixa política". Sobre el decàleg de propostes presentat dimecres per JxCat, Albiach ha dit que "no són res nou" i els ha retret que vulguin "rebaixar impostos a qui més té" i que cal "blindar l'escola pública" en lloc de donar més recursos a la concertada.

Sobre les converses del Govern amb el PSC, Albiach ha dit que aquest era un "gir previsible". "S'havia de produir perquè si tens 33 diputats i has d'aprovar uns comptes, amb qui ho faràs? Amb el teu exsoci que acabes de trencar amb ell o amb una força en què a l'Estat o a Barcelona ja hi treballes i són el teu soci de facto?", s'ha preguntat.