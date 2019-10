Primeres mobilitzacions pel segon aniversari de l’1 d’octubre. Els CDR han convocat una manifestació a primera hora del matí a Girona en commemoració del referèndum i demanant la llibertat de les persones detingudes la setmana passada en el marc de l’Operació Judes. Durant la protesta, els Mossos d’Esquadra han detingut un menor per desordres públics per haver llançat pintura a la policia.



Uns 200 manifestants s'han concentrat davant la caserna de la Guàrdia Civil i s’ha desplaçat cap a la Subdelegació del Govern espanyol, fortament protegida per la policia catalana, passant per l’estació de l’AVE, també blindada després que durant el primer aniversari de l’1-O unes 400 persones n’ocupessin les vies. En aquests moments, 300 manifestants es concentren davant la seu de l'executiu central.



A més, el CDR Catalunya ha publicat un comunicat per xarxes socials en el qual denuncien la repressió contra el moviment independentista i fan una crida a la mobilització: “L’Estat espanyol actua com una bèstia malferida, disposada a atacar ferotgement tot i saber-se perdedora de la batalla. Per això cal continuar alçades”, diu el text.

//⭐// "Vam néixer per defensar un referèndum. Vam créixer per defensar una República. Serem qui farà tremolar l'enemic. I guanyarem, no tingueu cap dubte.



Visca la terra lliure!"#1OVamVotarVamGuanyar #1OTotesSomCDR #CDRenXarxa pic.twitter.com/MyOyXtorBP — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) October 1, 2019

L’altre escenari d’aquest matí d’1-O ha estat Montserrat, on 500 escaladors han il·luminat 131 agulles de la muntanya en record a tots els presidents de la Generalitat. Els alpinistes han passat la nit fent bivac al capdamunt de les agulles per mantenir encès durant 12 hores els fanals.



L’acció ha comptat amb la presència el president Quim Torra, qui dilluns a la nit va dedicar unes paraules en commemoració al referèndum al peu de Montserrat: “L’1 d’octubre ens assenyala un camí, ens assenyala el camí de la democràcia, ens assenyala el camí de la defensa de drets”. L’acte ha estat organitzat per l’ANC, Òmnium, la Federació Excursionista i Artistes per la República.



A més, diversos municipis catalans i centres de votació estan fent actes de record a la votació. N’és exemple Sant Julià de Ramis (Gironès), on l’Ajuntament ha organitzat una consulta popular, aquest cop per decidir si els veïns volen canviar la festa local del 25 de juliol per l’1 d’octubre. Per altra banda, al CEIP Pau Romeva de Barcelona, el CDR del barri de les Corts estan repartint clavells als pares i mares que porten els infants a l’escola en commemoració a les càrregues, que estan sent investigades per l’Audiència de Barcelona.