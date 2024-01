La B-40 i l'aeroport del Prat centraran la reunió de Capella amb el ministre de Transports

La consellera de Territori, Ester Capella, es reunirà dimecres amb el ministre de Transports, Oscar Puente, a Madrid. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha confirmat que la trobada tindrà entre els seus punts a tractar desencallar les obres de la B-40 i la convocatòria de la comissió que ha d'analitzar el futur de l'aeroport del Prat. El Govern considera que són dues qüestions que l'Estat "bloqueja" i vol conèixer els motius.

Aquests dos temes estan sobre la taula, a més, en la negociació dels pressupostos per al 2024. El PSC assegura que haurien d'estar resolts per a poder valorar positivament el compliment dels compromisos que van portar els socialistes a aprovar els comptes del Govern per al 2023, i poder així negociar sobre els del 2024.



Sobre la B-40, l'Estat ha de signar el conveni de la carretera, les obres de la qual hauria de fer la Generalitat amb fons estatals, i sobre la comissió de l'aeroport, el Govern espanyol ha de fixar la data de creació de l'espai de debat.

El PSC insisteix en el compliment dels acords del 2023

D'altra banda, Plaja ha assegurat que la reunió que l'Executiu té aquesta setmana amb el PSC "és per a parlar del pressupost de 2024" ja i no, com afirmen els socialistes, per a tractar encara el compliment dels acords del 2023.

"El Govern compleix i sap greu que ho haguem de repetir tantes vegades; pel que sembla és una estratègia dilatòria del PSC. Convindria i seria prudent que en comptes de repetir el contrari, que no és cert, reclamin als seus de Madrid els motius pels quals no es desencallen aquestes coses", ha sentenciat Plaja.

Els socialistes consideren que no s'ha avançat prou en els tres grans projectes dels quals va fer bandera fa un any: la modernització de l'aeroport del Prat per ampliar-ne la capacitat, l'aprovació definitiva del pla urbanístic per desenvolupar el complex Hard Rock i la signatura del conveni amb el Govern espanyol per executar les obres de l'autopista B-40 o Ronda Nord per connectar Sabadell i Terrassa.