Barcelona prohibeix els supermercats fantasma i les macrocuines només es podran instal·lar a la Zona Franca

L'Ajuntament de Barcelona posa fre a les cuines i supermercats fantasma que van començar a proliferar durant la pandèmia de la Covid i que han generat nombrosos conflictes veïnals. Fa un any, l'alcaldessa, Ada Colau, ja va anunciar que estaven treballant en una regulació que posava límits a aquestes activitats, contràries al model de comerç de proximitat i de barri que vol el consistori. De fet, en aquell moment, es va aprovar una suspensió de llicències vinculades a les macrocuines per avançar cap a una nova normativa.

Aquest divendres, en una roda de premsa conjunta, la segona i tercera tinents d'alcaldia, Janet Sanz i Laia Bonet, han detallat totes les novetats de la proposta del Pla especial d'activitats vinculades als supermercats i cuines fantasma i al repartiment a domicili, després d'incorporar-hi millores recollides a través d'un procés participatiu. "Es tracta d'una normativa pionera a l'Estat", han remarcat.

Els supermercats fantasma s'hauran de "reconvertir"

La nova normativa prohibeix definitivament els supermercats fantasma, magatzems on es preparen les compres online per poder-les distribuir a domicili i que no estan vinculats a cap botiga física. En total, el consistori ha pogut identificar-ne 21 a tota la ciutat, sobretot a l'Eixample, amb sis, i Sarrià, amb quatre.

Un cop entri en vigor la nova regulació, els establiments d'aquest tipus s'hauran de reconvertir. Janet ha detallat que és una activitat que no recull cap llei ni ordenança. "Treballen i operen legalment sota l'activitat de magatzem alimentari, que estableix que poden repartir a altres botigues, però no a nivell particular", explica. Per tant, hauran de definir-se com a magatzems alimentaris, sense repartiment a domicili, o en supermercats oberts al públic. Però no les dues coses.

El consistori ja ha dit que es durà a terme el control pertinent per assegurar que els locals que han funcionat fins ara de manera al·legal com a supermercat fantasma s'adeqüin a una activitat permesa.

I les cuines fantasma?

Pel que fa a les cuines fantasma o macrocuines, no se'n podrà obrir cap als barris de Barcelona. Només es preveu una única excepció: s'admeten a l'àmbit industrial de la Zona Franca, sempre i quan hi hagi un màxim d'un establiment en un radi de 400 metres. Això és una novetat respecte a l'aprovació inicial, que també en preveia als polígons del Besòs i de la Marina del Prat Vermell, però ara es restringeix aquesta possibilitat per la proximitat d'aquests entorns industrials a àmbits residencials.

A més, per evitar que els establiments de plats preparats es converteixin en cuines fantasma encobertes, s'estableixen condicions de densitat i superfície màxima per aquest tipus d'activitat.



Nova regulació pel repartiment a domicili

L'Ajuntament també ha regulat el repartiment a domicili dels bars i restaurants de Barcelona, que estava provocant molèsties a l'espai públic. Quan entri en vigor la nova normativa, els establiments hauran de disposar d'un permís específic per a aquesta activitat complementària i adaptar els locals en funció de l'espai i la superfície.

Per obtenir el permís complementari caldrà dedicar un mínim del 40% de la seva superfície a ús públic, un requisit que vol impedir que cuines o supermercats fantasmes obrin una finestreta de venda i camuflin així la seva activitat. A més, hauran de permetre als repartidors l'accés a l'establiment, inclòs l'ús dels serveis.

Els locals hauran de reservar un espai d'espera per als repartidors en funció de la mida de l'establiment. Els de menys de 200 m2 no caldrà que en reservin; els d'entre 200 m2 i 300 m2 hauran de destinar 10 m2 d'espai d'espera per als repartidors, i els establiments que tinguin una superfície de més de 300 m2 hauran de reservar 5 m2 de cada 100 m2 per als repartidors i podran tenir com a màxim una estació de cocció. "Ens volem focalitzar amb les grans superfícies", ha detallat Janet.



El consistori preveu que la normativa s'aprovi en comissió el pròxim dimarts. Es podria aprovar definitivament al plenari del 27 de gener. Pel que fa als permisos, els establiments tindran un període de 24 mesos (dos anys) per demanar-los.