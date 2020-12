Bassa i Forcadell a les portes de la presó: "No ens rendirem, seguirem endavant"

L'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, i l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, han tornat aquest divendres al vespre a la presó, el mateix dia que el Tribunal Suprem ha revocat el seu tercer grau -i el dels nou presos polítics- per considerar-lo "prematur". Les presons de Puig de les Basses (Figueres) i de Wad-Ras (Barcelona) han rebut aquesta tarda la notificació oficial de les resolucions del Suprem que revoquen els tercers graus de Bassa i Forcadell, segons ha informat el Departament de Justícia. Les dues preses polítiques tenien permís per dormir cinc nits seguides a casa amb la família per primer cop aprofitant el pont.

Davant d'aquesta nova decisió del Suprem, l'Assemblea ha convocat manifestacions davant de les dues presons. L'entitat ha mobilitzat onze columnes de vehicles que aniran cap a les presons. Tal com han detallat per xarxes socials, les columnes que han anat a Wad Ras han sortit a les 18:30h des de diferents punts de Barcelona i des de Santa Coloma de Gramenet. Les que s'han ditigit a Puig de les Basses han sortit a les 18:00h des de Girona, La Bisbal d'Empordà, Banyoles, Olot, Santa Coloma de Farners i Figueres.

A la manifestació de Puig de les Basses s'hi han concentrat unes 100 persones al voltant de les 19h, esperant-la durant gairebé dues hores a tres graus de temperatura. Bassa, que ha arribat al voltant de les 20h, ha comparegut breument per agrair la presència dels manifestants, entre els quals hi estava la diputada per ERC i germana de la presa, Montse Bassa, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, el conseller Chakir el Homrani, i la diputada de la CUP, Mireia Vehí. "Facin el que facin no ens rendirem, seguirem endavant. Diguin el que diguin el diàleg hi serà sempre per molt que ens vulguin trepitjar. No ho aconseguiran", ha defensat amb una estelada just al darrere. "Continuem amb les conviccions iguals. Avui, ràbia, indignació i impotència", ha denunciat l'exconsellera, qui ha agraït de nou als assistents el seu suport i ha finalitzat la seva intervenció amb crits de "Visca Catalunya! Visca l'Empordà!".

La consellera d'Agricultura Teresa Jordà i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani a les portes de la presó de Puig de les Basses a l'espera de l'arribada de Dolors Bassa. — Públic

D'altra banda, el coordinador nacional del partit i vicepresident del govern, Pere Aragonès, el president del Parlament, Roger Torrent, i la secretària general adjunta, Marta Vilalta, han acompanyat Carme Forcadell a l'entrada de Wad Ras. A crits de "presidenta", desenes de persones han mostrat al seu suport quan Forcadell arribava gairebé a les 21:00h- hora de la seva entrada a presó- a Wad Ras. Vestida de groc i visiblement emocionada, Forcadell ha volgut donar les gràcies. "Gràcies pel suport que ens heu donat sempre. Sempre esteu al nostre costat. Sempre ens heu donat el nostre suport", ha assegurat. "Mai us ho agrairé prou, ni jo ni tots els presos i preses polítiques. Sabem que ens estimeu, que estem amb nosaltres, i que persistireu, persistireu i persistireu! Moltes gràcies, us estimo, us estimo molt! Endavant", ha finalitzat.