Colau admet entre llàgrimes que s'ha plantejat deixar la política: "Penso en els meus fills"

L'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha admès aquest dimarts que s'ha plantejat en diverses ocasions deixar la política durant les últimes setmanes de negociacions per a la investidura, i s'ha emocionat al reconèixer: "Penso en els meus fills". Ho ha dit en una entrevista a Rac1 que s'ha interromput anant a publicitat quan Colau s'ha emocionat, i després ha demanat disculpes i ha assenyalat els costos personals de la situació i crítiques i acusacions que ha rebut: "He sentit que em deien traïdora, botiflera".



A la plaça Sant Jaume després de la investidura es van sentir crits de "puta, zorra i guarra" i va ser duríssim, ha explicat, i ha demanat a totes les formacions que condemnin els fets -que assegura que no són representatius de l'independentisme-, perquè es va viure una situació de degradació que no s'hauria de tolerar. Ha lamentat que l'hagi acusat de voler aferrar-se a la cadira en ser investida amb vots del PSC i de la plataforma de Manuel Valls, i que hagin arribat també crítiques d'Ernest Maragall (ERC), quan ell porta dècades en política i ha format part l'"aparell" del PSC durant anys.

Sobre el suport d'edils de Valls, ha insistit que no li agrada i ha defensat: "He vingut aquí per governar fins i tot assumint contradiccions", i no havia de renunciar al seu objectiu de governar per uns vots que no havia pactat ni anat a buscar , perquè tenia tot el dret a presentar-se a la investidura, ha asseverat. Ha ressaltat que aquest tipus d'acords "no són nous, passen a tot arreu" i, sobre el fet que Valls demanés el vot [durant la campanya] precisament per fer-la fora, ha sostingut que aquesta situació no se la imaginaven els comuns i tampoc Valls, i que la política també és defensar un projecte en base a uns resultats.



Colau, que es reunirà amb Valls com amb la resta de grups, seguirà mantenint distàncies amb ell al marge de la ruptura de Cs, que s'ha "acostat a l'extrema dreta amb molta facilitat", el que ha generat incomoditat i finalment ha portat a la ruptura, ha dit Colau, tot i que Cs ha assegurat que trenca amb Valls perquè ha recolzat l'alcaldessa.

Probable últim mandat



Colau ha recordat que no va fer el pas a la política per quedar-shi i que sovint ha plantejat estar al càrrec durant només dos mandats: "Segurament aquest serà el meu últim mandat. No puc dir-ho categòricament" però no es veu mantenint-se en la institució més temps per ara, ha assenyalat.



Preguntada sobre què hauria dit ella si l'exalcalde Xavier Trias hagués estat reelegit el 2015 amb vots de PSC i Cs per evitar que ella fos alcaldessa malgrat ser la més votada, ha admès que ho hagués criticat però que hagués estat legítim: "Tots fem acords complint amb les regles del joc", i abans de acords era puntual, quan ara és habitual per la fragmentació, segons ella.

Enfrontament entre Valls i Torra



L'alcaldessa ha criticat que Valls es negués a donar la mà al president del Govern, Quim Torra, després de la investidura a la Generalitat: "Per moltes discrepàncies que es tinguin, quan hi ha un càrrec institucional s'han de tenir unes mínimes formes". Després que aquest dilluns tornessin a col·locar el llaç groc en solidaritat amb els independentistes presos a la façana del consistori, Colau ha ressaltat que no ho fan per buscar diferències amb el PSC i que ja havien abordat de forma genèrica que cada grup municipal mantindria la seva posició en aquest àmbit, tot i que prevegin governar junts.



"Per desjudicialitzar la política i perquè la gent surti com més aviat millor de la presó necessitem que el Partit Socialista sigui un aliat", ha dit Colau i, preguntada per si liderarà manifestacions si hi ha una sentència condemnatòria, ha indicat que els que tenen responsabilitats de govern han d'anar més enllà de la crítica i cercar solucions efectives.



Colau ha confiat que s'articuli un Govern central d'esquerres i ha assenyalat que, tot i que mantenen diferències amb els socialistes, els comuns i ells s'han trobat quan aquests han mirat a la seva esquerra i "quan ha fet el pas d'allunyar-se del bloc del 155 i les polítiques neoliberals ".

Preguntada per les negociacions a la Diputació de Barcelona i per si els comuns donarien suport al PSC o ERC, que van quedar empatats, ha defensat també un acord d'esquerres: "M'encantaria que hi hagués un tripartit d'esquerres a la Diputació" com el que no s'ha pogut articular a la ciutat i defensaven els comuns, ha dit.