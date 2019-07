La crisi interna a EUiA s’accentua, ara amb la participació d’Alberto Garzón

Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), una de les formacions que participa a Catalunya en Comú, viu una forta crisi interna. Després d’uns darrers mesos convulsos, amb l’aliança del seu antic coordinador general, Joan Josep Nuet, amb ERC i la seva posterior renúncia a la direcció, ara és Izquierda Unida qui s’immisceix en la vida del partit català. El coordinador federal de la formació estatal, Alberto Garzón, ha participat aquest dimecres a la tarda d’Esquerra Unida Catalunya, una marca diferenciada d’EUiA que agrupa els crítics amb la direcció actual del partit. Ara fa un mes, IU ja va decidir tallar temporalment relacions amb EUiA, després que Nuet s’unís a ERC a les eleccions al Congrés del 28 d’abril.



L’assemblea, que s’ha celebrat al Casal de Cultura de Sant Adrià de Besòs i ha aplegat unes 200 persones, i ha comptat també amb les intervencions dels dirigents de Catalunya en Comú Joan Mena -també diputat al Congrés- i Núria Lozano. Tot i que és evident que en funció de com evolucionin els esdeveniments Esquerra Unida Catalunya podria ser l’embrió d’una escissió a EUiA, els seus promotors asseguren que tenen la intenció de mantenir la relació amb IU i seguir formant part de Catalunya en Comú, alhora que pretenen “recuperar” Esquerra Unida i Alternativa.



El fet que una part de la formació, amb Nuet al capdavant, participés a Sobiranistes, una plataforma inicialment interna dels Comuns que posteriorment va aliar-se amb ERC a les eleccions al Congrés i a l’Ajuntament de Barcelona, a més de fer-ho amb la CUP en nombroses candidatures municipals, va molestar un sector important del partit, que precisament ara s’articula a través del nou corrent.



En l’assemblea d’aquest dimecres, Joan Mena ha assegurat que “no deixarem que el tacticisme d’una minoria jugui amb la tradició política que representem. No vam néixer per estar al servei de la socialdemocràcia catalana”, en referència a ERC. Garzón, de la seva banda, ha parlat dels “interessos personals” d’alguns i d’una militància que “dona la talla en moments tan difícils, molt per sobre la mediocritat d’alguns dirigents”, en clara al·lusió a Nuet.

💬 “Lo mejor que tenemos en @iunida sois vosotros/as, la militancia. Gracias por dar la talla en momentos tan difíciles, muy por encima de la mediocridad de algunos dirigentes” @agarzon #AssembleaEU pic.twitter.com/mtDmXf6ruZ — Esquerra Unida Catalunya (@eunidacat) 3 de juliol de 2019

L’ara diputat d’ERC al Congrés va abandonar la direcció, i la militància, a EUiA, però es manté al capdavant de Comunistes de Catalunya, una de les formacions que integra EUiA. Arran de la seva marxa, es va designar una direcció, considerada continuista pels crítics, que s’encarregarà de pilotar l’organització fins a la propera assemblea nacional, prevista per després de les properes eleccions catalanes, encara sense data. El sector crític, però, considera que l’assemblea s’hauria de celebrar abans, davant el temor que es produeixi un nou apropament a ERC en aquests comicis, un fet que la gestora nega i manté que la seva aposta és continuar dins de Catalunya en Comú.

Rèplica de la direcció



En qualsevol cas, que el gest dels crítics ha molestat -i força- la direcció actual d’EUiA s’ha evidenciat amb el comunicat que ha emès la formació aquest dimecres a la tarda. “És legítim constituir una delegació d’Izquierda Unida a Catalunya, però expressa una incomprensió del que passa a Catalunya, que Catalunya és un subjecte polític, i que les propostes polítiques per a Catalunya s’han de debatre i elaborar a Catalunya”, assegura el text.



En el comunicat també es recorda que a la conferència política celebrada l’octubre de 2013, EUiA va aprovar una estratègia basada en la necessitat d’obrir un procés constituent a Catalunya, així com “d’establir aliances entre federalistes, sobiranistes i independentistes per avançar cap a la República catalana lliurement federada”. Posteriorment, la posició va ser ratificada a l’assemblea nacional d’octubre de 2016, però segons la direcció “una part de l’organització mai ha acceptat aquesta posició estratègica, no reconeix Catalunya com a subjecte polític i vol IU amb EUiA”.



La direcció situa la propera assemblea, després d’uns comicis al Parlament que no se sap quan es faran, com el moment de plantejar canvis estratègics, i assegura que “alguns companys i companyes han decidit integrar-se a Izquierda Unida i trencar amb EUiA, la seva estratègia i acció política”, extrem que no concorda amb el que manifesten els impulsors d’Esquerra Unida Catalunya.