Crítiques de diversos experts a la flexibilització de les mesures contra la Covid-19

El Govern ha anunciat aquest dijous una petita flexibilització de les mesures contra la Covid-19, com ara el canvi del confinament municipal al confinament comarcal, o l'ampliació dels horaris de la restauració. "Volem donar una mica d'aire a la ciutadania", deia el secretari general de Salut, Marc Ramentol, davant la millora de les dades epidemiològiques, tot i no ser partidari de plantejar una desescalada total. Aquest relaxament, però, ja ha estat criticat per alguns experts que alerten de l'empitjorament de la comarca de la Garrotxa, on la variant britànica està impactant molt en les dades, i consideren una mala estratègia afeblir les restriccions en el mateix moment que es nota una millora, propiciant el que han anomenat "efecte io-io".

"Continuem amb la tàctica que sabem que no funciona: tan bon punt baixen els indicadors, ens comencem a relaxar, en lloc d'esperar a assolir xifres tolerables", criticava el metge Salvador Macip, per les xarxes socials. Macip ha adjuntat un gràfic on es veu la tendència de les corbes epidemiològiques de l'Estat espanyol, Gran Bretanya i Alemanya. Mentre els britànics i els alemanys ja han arribat a xifres de contagiats similars a les de l'inici de la darrera onada, l'Estat tot just acaba d'encetar el descens, motiu pel qual Macip creu que s'hauria de persistir amb les restriccions fins a abaixar la corba molt més.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el físic Àlex Arenas, qui creu que és just ara quan s'ha d'intensificar les mesures "per assolir el control". Arenas, a més, ha esmentat el cas de La Garrotxa, on segons va informar el secretari de Salut Pública Josep Maria Argimon, s'hi ha detectat el 30% dels casos de la variant britànica, més contagiosa que la variant de Wuhan. De fet, les dades epidemiològiques de la comarca estan molt per sobre de les dades de la resta del territori: la velocitat de propagació de la Garrotxa és d'1,50 quan la dada de tota Catalunya és de 0,92; el risc de rebrot és de 1.888 quan el català marca 501 punts, i l'índex de positivitat de les proves PCR i TA fetes és d'un 11,06% de positivitat quan la positivitat catalana és de 6,48%.

"En poques setmanes, Catalunya tindrà dades que ara té la Garrotxa, què és el que no vieu? Per què confiem en la curta mirada de tres dies endavant?", denuncia Arenas per les xarxes socials. El físic assenyala el Departament de Salut i el considera responsable de "portar el sistema sanitari al límit, posar-se les mans al cap i buscar culpables, aplicar restriccions incoherents i generalitzades i quan comencem a baixar, tornar a fer els mateixos errors".

Durant la roda de premsa d'aquest dijous per explicar les novetats sobre les restriccions, Ramentol ha reconegut que estan a l'aguait de la incidència que puguin generar tant la variant britànica com la sud-africana, però el secretari ha insistit que la flexibilització és possible i que la fan com a resposta a "l'esforç" i el "sacrifici" de la ciutadania i els sectors més afectats.