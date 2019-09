Dissabte, el recinte de la Fabra i Coats acollirà la tercera edició del BAM Cultura Viva, la programació del qual s'ha presentat aquest dimecres. Si algú es pensa que això és tan sols una part del BAM s'equivoca. És molt més. Però sobretot és molt diferent en fons i en forma. La diferència en la forma s'ha demostrat des del primer moment. Lluny de les típiques rodes de premsa d'aquesta mena d'esdeveniments culturals, la programació s'ha presentat en forma de programa radiofònic a Ràdio Fabra, la ràdio del barri que forma part de la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona. El programa especial ha estat conduït pel periodista Carles Novelles que ha anat explicant els punts més destacats del Cultura Viva, alhora que introduïa les diverses persones que s'encarregaran de fer-lo possible.



El Cultura Viva, malgrat formar part de la programació del BAM, intenta i aconsegueix ser un espai on la festa major es pensa i s'organitza d'una manera participada i col·lectiva. I ho fa a través de propostes artístiques diferents, poc comunes i arriscades. Propostes que, com s'ha recordat a la presentació, existeixen per si soles i el Cultura Viva només s'encarregarà de fer-les visibles per a les persones que s'apropin a la Fabra i Coats aquest dissabte. Amb aquest esperit, i donant mostra del creixement del moviment comunitari i cooperatiu als barris de Barcelona, en dos anys el Cultura Viva ha passat de tenir 100 a 600 propostes d'artistes que volien participar-hi.



Un dels objectius principals del Cultura Viva es trencar la frontera entre creadors i públic. A més, els artistes que s'han triat volen ser una representació del barri d'on venen i de la seva comunitat. I és que quan hi ha un marc per repensar la relació entre els artistes i el públic passen coses. Coses diferents de les que estem habituats. Les coses que passaran aquest dissabte a la Fabra i Coats ho faran en cinc espais musicals diferents, acompanyats per activitats i tallers per a totes les edats.



Les propostes pel que fa als artistes són diverses i variades i van des de la banda Taibi, del mateix barri de Sant Andreu, que presenten el seu EP La bóveda amb sons que van des del hip-hop al neo-soul, passant per Vàlius, un duet de punk-folk que transforma els seus concerts en un fòrum de discussió amb micro obert perquè el públic pugui participar, fins a Placenta, on a través del feminisme, la música i l'activisme, una ballarina i una bateria experimenten amb la improvisació.

Cooperació vs. competició



Les actuacions aniran acompanyades d'una Paella Musicada organitzada pel col·lectiu Compartir Dóna Gustet. Al voltant del foc, mentre es fa la paella, els artistes, membres de l’equip i dels col·lectius organitzadors i el públic, cantaran, llegiran, ballaran i s’expressaran com els vingui de gust. També a partir de les cinc de la tarda tindrà lloc la segona edició de la Fira Discogràfica, amb la presència de 21 segells i editorials d'arreu, molts d'ells locals. La Fira pretén servir d'espai de trobada del món musical al voltant de la producció discogràfica. Tot això quedarà enregistrat a través de l'Espai Fira Ràdio Fabra i el seu programa en directe. A través d'ell podreu escoltar en directe concerts, entrevistes i debats amb les associacions musicals, els segells discogràfics i totes les veus del Cultura Viva.



El BAM Cultura Viva també vol ser un lloc on es promogui una forma de treballar horitzontal i es busquin aliances, alhora que es fuig de la competició. Aliances amb projectes similars que mostren, un cop més, que les coses es poden fer d'una altra manera, lluny de les lògiques d'altres festivals patrocinats per grans marques. Un exemple d'això seran la participació de DiomCoop, una cooperativa que s'encarregarà de part del muntatge del l'esdeveniment. L'altre exemple serà la cooperativa Alterevents, que sortint de la lògica comercial dels grans festivals i els seus patrocinadors, principalment les grans marques de cervesa, oferiran un servei de menjar i beguda durant tota la jornada amb productes cooperatius provinents de l'economia transformadora i el circuit social.



El BAM Cultura Viva col·laborarà també per primera vegada amb el festival de cinema documental In-Edit i el Festival Jove Audiovisual Reteena en l'In-Edit Talent. Dos equips de joves creadors audiovisuals estaran rodant els seus curts documentals musicals sobre dos dels artistes del Cultura Viva, els quals es projectaran durant la pròxima edició de l'In-Edit que tindrà lloc a finals d'octubre.