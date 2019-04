Amb la confiança que els dos debats televisius han servit per impulsar les seves expectatives electorals, Pablo Iglesias ha aprofitat l'acte central de campanya d'En Comú Podem per insistir en què un bon resultat d'Unidas Podemos diumenge és l'única garantia que hi hagi un govern "progressista" a l'Estat. A la plaça de Can Fabra del barri de Sant Andreu de Barcelona -que no s'ha desbordat, s'hi han congregat unes 1.500 persones-, el cap de llista de la formació d'esquerres ha reiterat que si els números els donen "els poders pressionaran perquè hi hagi un govern de Rivera i Sánchez, i això no és un govern d'esquerres". I, sense parlar del referèndum en cap moment, ha defensat novament la "negociació" i el "diàleg" com a elements imprescindibles per trobar una solució al conflicte polític català.



L'acte, que ha comptat amb la participació de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i membres destacats de la candidatura d'En Comú Podem, com Aina Vidal -número dos-, Gerardo Pisarello -número quatre- o Joan Mena -número cinc-, ha tingut l'absència sorprenent del cap de llista, Jaume Asens, que ha optat per centrar-se a preparar el debat de candidats que aquest vespre emet TV3. Tots els oradors han estat especialment crítics amb el Partit Socialista, però Colau ha adreçat també a ERC bona part dels seus dards. Al cap i a la fi, és amb el PSC i amb ERC que En Comú Podem es juga un volum significatiu d'indecisos.

Conscient que un bon resultat a Catalunya és fonamental per desbordar els pronòstics de les enquestes -En Comú Podem va imposar-se a les generals de 2015 i 2016- Iglesias s'ha adreçat al votant socialista: "Ahir i abans d'ahir li vaig preguntar al candidat del PSOE si descarta un acord amb Ciutadans i era tan fàcil com dir 'sí' o 'no' i si no va fer-ho és perquè no el descarten". I ha insistit que un govern format per aquestes dues forces "no serà d'esquerres, no garantirà els drets socials ni apostarà pel diàleg" per abordar el conflicte català. Amb un discurs clarament diferenciat de les altres forces estatals en aquest àmbit, Iglesias ha apostat per "democratitzar l'Estat" i per "dialogar, dialogar i dialogar". "Cal dir que el conflicte polític a Catalunya no se solucionarà ni amb presó, ni amb jutges, sinó negociant i fent política", ha proclamat, per presentar-se com a "garantia" que puguin existir aquest diàleg i negociació.



En una intervenció breu, de tot just uns 15 minuts, el cap de llista d'Unidas Podemos ha arrencat afirmant que les de diumenge són "unes eleccions constituents, ens hi juguem el que pugui passar en els propers deu anys". Iglesias ha assenyalat que hi ha una crisi a Europa perquè ha deixat de veure's com una "promesa de prosperitat i drets civils" i una "garantia de drets civils" i ha defensat la necessitat de "posar límits als privilegis d'una minoria que està condemnant a les majories". Per aconseguir-ho ha apostat per tenir "un sistema fiscal realment redistributiu". "S'han de recuperar els 60.000 milions que els bancs deuen als ciutadans i això es fa amb un recàrrec en l'impost de societats. Amb voluntat política hi pot haver justícia fiscal". Entre d'altres qüestions, també ha proposat emular Barcelona i crear una elèctrica pública, que "treballi amb les renovables i asseguri que la factura baixi".

Dur atac de Colau a ERC



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat l'encarregada de tancar el míting amb una intervenció molt crítica tant amb ERC com amb el PSOE. En la línia de la campanya que ha fet Pablo Iglesias, ha presentat Unidas Podemos com "l'única garantia" que hi hagi un "govern progressista", que faci polítiques "de canvi i valentes". I ha definit el PSOE com un "jonc" que "si el vent bufa cap a l'esquerra, se'n va cap a l'esquerra, però si bufa cap a la dreta, anirà cap a la dreta". Colau ha lamentat els "silencis" del PSOE, que han impedit portar a terme avenços com la regulació del preu dels lloguers i ha reiterat que el paper d'Unidas Podemos és fonamental per garantir que la formació de Sánchez "s'inclini cap a l'esquerra".



Alhora, l'alcaldessa ha estat molt dura amb Esquerra, la formació que diumenge es disputaria amb el PSC la victòria a Catalunya, segons les enquestes. "He tingut una decepció aquests anys a l'Ajuntament amb ERC. Donàvem per fet que seria un aliat per fer polítiques per a la gent, però ens hem trobat que ha pactat sense problemes amb la dreta corrupta d'aquest país, que es diu Convergència i Unió, encara que hagi canviat de nom, però no ha pogut pactar amb nosaltres encara que li hem ofert". Colau ha criticat que Esquerra no donés suport als "pressupostos de l'Estat més socials de la història" i l'ha instat a "defensar els drets socials" amb la mateixa fermesa que els comuns defensen l'alliberament dels "presos polítics". Contagiant-se del cert optimisme d'Iglesias, Colau ha fet una crida a "omplir les urnes el dia 28 i demostrar que sí que es pot".



Pel que fa a la resta de candidats, la número dos d'En Comú Podem, Aina Vidal, ha proclamat que "fa tres anys que estem atrapats en una roda en què el PSOE sempre ens falla", mentre que Joan Mena ha recordat que "estem aquí per posar la gent al centre de la política" i Gerardo Pisarello ha assegurat que la de Pablo Iglesias "és la veu de la vella Espanya republicana, la de Machado, la de Lorca, la de Rosalía de Castro. La de l'Espanya popular, culta i progressista i a aquesta Espanya Catalunya no li pot donar l'esquena, perquè si no s'obre camí, Catalunya no avançarà". En quatre dies, les urnes dictaminaran si els comuns superen les enquestes que els donen entre 5 i 8 diputats i contribueixen a què Unidas Podemos pugui convertir-se en el soci minoritari del PSOE en un govern estatal de progrés.