Els catalans il·lustres que han mort el 2023

Aquest mes de desembre donàvem l'últim adéu a personalitats reconegudes del panorama català com l'actriu barcelonina Itziar Castro; el bisbe emèrit de Girona, Carles Soler, o el conseller de Sanitat durant l'època de Jordi Pujol, Eduard Rius. Entre els catalans il·lustres que han mort aquest any també s'hi compten el filòsof Xavier Rubert de Ventós, el dibuixant Francisco Ibáñez i la lingüista Carme Junyent.

L'any va començar amb la mort del realitzador, director i creador de programes televisius Sergi Schaaff. El 3 de gener ens acomiadàvem d'un professional vinculat a TVE des dels anys 60 i director i creador del concurs Saber i ganar. Aquell mateix mes també van traspassar l'autor de la tira diària de La Vanguardia Toni Batllori (7 de gener), l'escriptor, periodista i crític de cinema Jorge de Cominges (17 de gener) i el filòsof, escriptor i polític Xavier Rubert de Ventós (28 de gener).

El món del cinema també va plorar el 22 de gener la inesperada mort als 69 anys del director mallorquí Agustí Villaronga. Es va donar a conèixer per l'adaptació de la novel·la Pa negre, pel·lícula per la qual va recollir premis al Festival de Sant Sebastià, als Goya i als Gaudí.

El febrer va arrencar amb la defunció de l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs (5 de febrer), guanyador del premi Joanot Martorell per la novel·la Com ganivets o flames o el periodista d'El País Pere Ríos (18 de febrer). Pocs dies més tard, el 4 de març ens deixava la regidora d'ERC a Barcelona Marina Gassol.

El mes de març també va endur-se a Fèlix Millet, empresari i fundador de la Fundació Orfeó Català i Palau de la Música Catalana el 1990. Va ser condemnat a 9 anys i 8 mesos de presó per haver desviat 23 milions d'euros de la institució.

Entre l'abril i el juny vam acomiadar personalitats com l'exministre i exlíder del PPC, Josep Piqué (6 d'abril); el pintor Josep Navarro Vives (7 d'abril); Joan Bayén, el mític propietari del bar Pinotxo del mercat de la Boqueria (11 d'abril); el fundador de la Sala Zeleste de Barcelona, Víctor Jou (11 d'abril); el llegendari perruquer Lluís Llongueras (29 de maig) i l'expresident d'Òmnium Jordi Porta (14 de juny).

Durant la segona meitat de l'any vam dir adéu a la historiadora i expresidenta de l'Amical de Mauthausen Rosa Toran (1 de juliol); l'icònic Francisco Ibáñez, pare de Mortadel·lo i Filemó (15 de juliol); el membre fundador i primer president de Corpinnat Xavier Gramona (5 d'agost); el propietari de La Bruixa d'Or de Sort Xavier Gabriel (5 d'agost) i la lingüista i professora Carme Junyent (3 de setembre). Va ser directora del Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) i guardonada amb la Creu de Sant Jordi el 2019.

Ja en el darrer tram de 2023, ens hem acomiadat del mecenes i col·leccionista Antoni Vila Casas (16 de setembre); la cantautora Remei Margarit, una de les fundadores del grup musical Els Setze Jutges (13 d'octubre); Jordi Vila, cantant i doblador (29 d'octubre) i el periodista del diari El Punt Josep Maria Flores (16 de novembre).

Per últim, aquest 29 de novembre també va traspassar Joan B. Culla, mític historiador i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va destacar per la seva obra dedicada a la política catalana i els seus partits i per la seva presència als mitjans com a analista, tertulià i comentarista polític.