Els cinemes Yelmo Icària abaixen la persiana després de 27 anys d'història

Els cinemes Yelmo Icària de Barcelona faran aquest dijous dia 27 la seva darrera projecció. El contracte de lloguer que tenia l'empresa ha finalitzat i el centre comercial on s'ubiquen "ja no compta amb els cinemes". "És una llàstima molt gran", lamenta Eric Blanch, director dels Yelmo Icària.

Durant les darreres hores, centenars d'usuaris s'han apropat per acomiadar-se dels seus treballadors i de les instal·lacions dels cinemes, situats en el centre comercial El Centre de la Vila a la Vila Olímpica. Això no obstant, la direcció ha explicat que no han previst fer un acte de comiat. La quinzena de treballadors seran recol·locats en altres sales de cinema de la companyia.

Per la seva ubicació, es tracta d'uns cinemes que reben molts turistes i persones atretes per les pel·lícules comercials. Però la direcció se sent especialment satisfeta d'haver pogut mantenir la "cultura del cinema del barri", així com per l'aposta per la versió original.

I és que els cinemes van néixer l'any 1996 com un referent de les pel·lícules sense doblar. Actualment compta amb 15 sales i gairebé 2.300 butaques, i al llarg d'aquests anys ha projectat més de 5.000 estrenes cinematogràfiques que han vist 12 milions d'espectadors. El fet de tenir tantes sales els ha permès oferir aquesta opció en versió original des dels seus inicis i també projectar títols que no tenen espai en cinemes més petits.

Les últimes projeccions seran Barbie i Oppenheimer, films es van estrenar a Espanya el passat divendres i estan assolint grans xifres de taquilla, marcant un cap de setmana de rècord als cinemes de l'estat, enmig d'una complicada temporada d'estiu. Encara no ha transcendit quin equipament o comerç substituirà els Yelmo Icària, però el centre explorarà nous projectes sense els cinemes, segons el director.

Una gran pèrdua

Entre les reaccions destaca la de Jaume Ripoll cofundador i director editorial de Filmin, que en una piulada a Twitter va lamentar el tancament perquè aquests cinemes "van ser fonamentals" per a molts dels que van estudiar cine a principis dels 2000. En va destacar "les seves matinals, sessions dobles i triples". El director cinematogràfic Santiago Segura també s'ha pronunciat: els Icària eren els seus cinemes preferits quan vivia a Barcelona.

Més enllà del setè art, aquests cinemes també han acollit altres experiències, com la retransmissió en directe de l'Òpera de Nova York, la presentació del ballet del Bolshoi o las produccions del National Theather de Londres. Ara s'afegeixen a la llarga llista de cinemes que han abaixat la persiana a Barcelona els últims anys, com el Palau Balaña o els Urgell.