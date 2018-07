Els crítics del PDeCAT al Congrés reafirmen el seu suport al nomenament de Rosa María Mateo a RTVE

El subgrup de l'PDeCAT al Congrés, o almenys part d'ell, segueix mantenint el seu suport al nomenament de Rosa María Mateo com a administradora única de RTVE. Així ho han manifestat fonts parlamentàries del partit a Públic, després que una informació de la Cadena Ser assegurés que la formació –que aquest cap de setmana va aprovar convergir en la Crida Nacional per la República que impulsa Carles Puigdemont, i que va convertir l'expresident en l'exili en el líder de facto del partit– amenaça de retirar el seu suport a Mateo, per visibilitzar un distanciament amb el govern de Pedro Sánchez.



"La direcció del grup no ha canviat d'opinió", recalquen les mateixes fonts, que ressalten que, "si arriben pressions des d'Alemanya" per retirar el suport a Mateo, "ja en parlarem". Argumenten, en tot cas, que aquest tipus de decisions han de "argumentar", i assenyalen que no es pot dictar la política del subgrup "amb un comandament a distància".

La informació sobre la possible retirada del suport del PDeCAT al nomenament de Mateo –imprescindible, perquè necessita el suport de dos terços de la cambra en primera votació o majoria absoluta i suport de la meitat dels grups en segona– arriba el mateix dia que la nova vicepresidenta del PDeCAT i també diputada al Congrés, Míriam Nogueras, advertís que ara l'executiu de Pedro Sánchez tindrà més difícil obtenir l'aval de la formació independentista al Congrés. Nogueras pertany al sector més proper a les tesis de Puigdemont, en un subgrup amb –fins ara– majoria de crítics, fidels a la defenestrada excoordinadora general del partit, Marta Pascal. De fet, el PDeCAT va possibilitar el triomf de la moció de censura de Sánchez, en contra de les intencions de Puigdemont, i les mateixes fonts atribueixen el relleu de Pascal –"assassinat, per desig cesarista", precisen– a aquesta decisió. L'expresident a l'exili, però, té també els seus suports al Congrés, començant per Nogueras i per la diputada Lourdes Ciuró.

En aquest sentit, les mateixes fonts segueixen defensant el suport a la moció de censura, i adverteixen del risc "d'acabar posant-nos del costat de PP i Cs" en les seves votacions a la cambra baixa, començant per la del nomenament de Rosa Maria Mateo. Alhora, dubten que l'alternativa a elevar el preu del seu suport a Sánchez sigui acabar beneficiant el nou líder del PP, Pablo Casado.



També adverteixen que, malgrat que l'assemblea del PDeCAT va triar, en llista tancada de consens, una direcció del gust de Puigdemont, la major part de l'equip de Pascal hi segueix. "Superarem aquesta setmana", afegeixen, emplaçant també a la votació sobre el nomenament de Mateo, dimecres en primera ronda i divendres en segona.