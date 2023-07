Els possibles suports a Sánchez i Feijóo i Rodalies centren el primer debat dels candidats catalans pel 23-J

Els candidats catalans a les eleccions generals del 23-J s'han retret els pactes a què han arribat en aquesta legislatura i s'han enfrontat pels possibles suports a Sánchez i Feijóo en el primer debat de caps de llista per Barcelona, organitzat aquest divendres per RAC1 i La Vanguardia.

Mentre que el candidat d'ERC, Gabriel Rufián, ha tret pit d'haver contribuït als indults i la Llei de l'habitatge, la candidata de Junts, Míriam Nogueras, ha retret als socialistes que no compleixen amb els acords a què arriben i ha subratllat que l'Estat "lamina competències" a Catalunya. Albert Botran, de la CUP, ha alertat sobre la situació del català en l'educació. Tots tres han topat per l'estratègia que ha d'adoptar l'independentisme a Madrid després del Procés.

La candidata del PSC, Meritxell Batet, ha dit que "en cap cas" votarà un govern de Feijóo. En aquest sentit, la socialista ha recordat que Pedro Sánchez va deixar el seu escó el 2016 per evitar donar suport a una investidura de Mariano Rajoy després de les eleccions repetides del juny d'aquell any, mentre que el PSC va votar-hi en contra.

El popular Nacho Martín Blanco, i cap de llista per Barcelona del PP, ha garantit donar suport a "la llista més votada", alhora que ha descartat pactes amb l'independentisme català i basc per evitar un govern amb Vox.

Possible bloc PP-Vox

D'altra banda, el candidat d'ERC i la dels comuns, Aina Vidal, han emfatitzat la necessitat de combatre el possible bloc PP-Vox. De fet, la representant de Sumar-En Comú Podem s'ha mostrat "convençuda" que es tornaran a entendre amb el PSOE i que el bloc de l'esquerra guanyarà.

Per la seva banda, el candidat del PDeCAT, Roger Montañola, ha dit que està disposat a seure tant amb el PSOE com amb el PP, però no amb Vox, "pel respecte a Catalunya i la llengua, i també perquè passin per caixa". El candidat postconvergent també ha retret tant els independentistes com alguns dels partits constitucionalistes de "processistes".

Mentrestant, Botran ha posat com a condició per pactar amb "qui es comprometi amb l'autodeterminació". Sobre una possible votació sobre la independència, Aina Vidal ha dit que els comuns sempre han "defensat el referèndum", tot i les declaracions de Yolanda Díaz.

Model de finançament

El model de finançament també ha centrat part del debat. Martín Blanco ha afirmat que una de les prioritats del PP és la reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes. Segons ha dit, hauria de ser "just per al conjunt" i basat en els principis de "cooperació". El candidat popular ha afegit que aquest debat "imprescindible" no s'ha entomat per la "inoperància i incultura del 'no a tot'" dels independentistes.

També el PDeCAT ha proposat una reforma del finançament, en aquest cas agafant com a mirall el model basc. Montañola ha defensat que si els partits catalanistes són necessaris per a la investidura, qui tingui interès "passarà per caixa"

Per la seva banda, Nogueras ha denunciat el dèficit fiscal que pateix Catalunya i ha retret a ERC que malgrat "els deutes" de l'Estat, s'hagi facilitat l'aprovació de pressupostos. Per la seva banda, Rufián ha fet valer la "força negociadora" d'ERC a l'Estat i ha remarcat que s'hauria pogut avançar en més qüestions si no haguessin estat tan "sols". El candidat republicà ha demanat un cop més el traspàs de competències de Rodalies.

Al seu torn, Batet s'ha queixat que el nivell d'execució pressupostària de la Generalitat és "igual de baix o més" que el de l'Estat "i ningú ho pregunta". A més, ha assegurat que el Govern espanyol està "invertint més que mai" en Catalunya.