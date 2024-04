Els sindicats de presons desconvoquen la vaga després de tancar un acord amb Justícia

El Govern i els sindicats de presons han arribat aquesta divendres a un acord que ha permès desconvocar les dues jornades de vaga previstes. El pacte, segons ha informat el Departament de Justícia, implica millores laborals i salarials i de seguretat en els treballadors penitenciaris i més formació per valor de 30 milions. UGT, CCOO, IAC-CATAC i Intersindical havien convocat les aturades arran de la mort al març d'una cuinera de la presó de Mas d'Enric a mans d'un reclús.

Altres punts de l'acord, segons el sindicats, són la revisió i modificació d'una circular del 2017 sobre l'aplicació del règim tancat, la substitució dels interns a les cafeteries per personal extern, la formació en defensa personal per a tots els treballadors penitenciaris.

També hi haurà canvis en la dotació, com la substitució de tots els equips d'intervenció al llarg del 2025, i sistemes de seguretat amb una nova partida de radiotransmissors i la incorporació de polsadors personals per a tots els treballadors que no duguin radiotransmissor, a més de la renovació dels equips de respiració autònoma. Es faran millores als equipaments i s'adequaran els centres als estàndards tecnològics actuals.

S'ampliarà la borsa de treball en un mínim de 500 efectius, així com de les futures convocatòries

Es farà un estudi per aconseguir escàners corporals, es revisaran els protocols d'emergència i seguretat, així com el procediment disciplinari i sancionador. Es farà una valoració de les situacions de més risc on serà obligatori treballar en binomis, tant a l’àrea de règim interior com a rehabilitació. També es farà una prova pilot per la detecció i inhibició de drons i telefonia mòbil, els estris tallants es fixaran a les taules de treball i la matèria prima s'adquirirà ja tallada.

Pel que fa a millores laborals, s'ampliarà la borsa de treball en un mínim de 500 efectius, així com de les futures convocatòries. Per al personal de règim interior, els increments retributius suposen un increment del 13% al 22% del complement específic, cosa que pot augmentar el salari en uns 10.000 euros anuals. També es pagaran millor les hores extres i quan es treballi en festius o nits.

Altres mesures que preveu l'acord són les polítiques d'igualtat de gènere, la creació d'una Escola de Formació Penitenciària i d'un cos especial de l'àmbit penitenciari, mesures per al personal major de 55 anys com ara la no assignació de tasques de protocol de seguretat o assignació a mòduls o àrees d'especial conflictivitat, i l'elaboració d'un catàleg per determinar llocs nous per la segona activitat. Finalment, hi haurà més formació especialitzada i itineraris professionals.

"La lluita es guanya finalment a les meses de negociació"

Segons el Departament, les millores proposades per l'administració en el terreny laboral i de seguretat signifiquen un "reforçament significatiu" del model penitenciari català, centrat en la reinserció i la rehabilitació i el respecte per la dignitat i la seguretat de totes les persones, tant internes com treballadores.

Segons UGT, l'acord posa els professionals penitenciaris en el lloc que es mereixen, tant en matèria de condicions laborals, retributives i de mesures de seguretat. El sindicat afegeix que "una vegada més es demostra que la veritable lluita es realitza i es guanya finalment a les meses de negociació".

El sindicat remarca que l'acord s'ha aconseguit signar davant dels responsables del Departament de Treball, amb Funció Pública, i sota el paraigües d'una convocatòria de vaga general, fet que ha possibilitat que l'acord tingui rang de conveni col·lectiu, d'obligat compliment per a qualsevol administració, i que en cap cas podrà incomplir l'administració.