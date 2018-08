Els taxistes de Barcelona han decidit posar fi a la vaga que mantenien des de dimecres passat i reprendre el servei a partir de les 3 de la matinada d'aquest dijous.



L'assemblea de conductors del sector del Taxi ha pres la decisió de tornar a la feina a les 23 hores d'aquest dimecres i s'ha donat un marge de quatre hores per aixecar el bloqueig a la Gran Via i al Passeig de Gràcia de la capital catalana.

Regulació en mans de les administracions autonòmiques

Els taxistes de Barcelona, així com els de Madrid i altres ciutats de l'Estat, han donat aquest pas després de saber que el ministre de Foment, José Luis Ábalos, havia proposat que les administracions autonòmiques s'acollissin a un nou marc normatiu que preveuen tenir llest al mes de setembre i els hauria d'habilitar per tenir capacitat de regulació de la concessió de llicències de lloguer de vehicles amb conductor (VTC), mentre que els que no ho desitgin seguiran sota el marc estatal.



Ha estat la principal proposta llançada per Ábalos als representants de les comunitats autònomes a la reunió de la Conferència Nacional de Transports que durant tres hores han mantingut a la seu del Ministeri, a més de la creació d'un grup de treball que estudiï solucions en profunditat per al conflicte entre VTC i taxi, amb un termini de tres mesos.

Ábalos ha manifestat la seva confiança en que aquestes decisions servirien per a la desconvocatòria de les mobilitzacions dels taxistes i ha indicat que les dues propostes van ser expressades als dirigents de les associacions de taxistes dilluns passat i a la patronal dels VTC aquest dimarts.



Respecte al marc normatiu que atorgarà als governs autonómics la capacitat de regular sobre vehicles de transport amb conductor (VTC), el ministre ha assenyalat que "el compromís és tenir-ho aprovat al setembre" i que a partir d'aquí els governs autonòmics que ho vulguin podran acollir-s'hi.

Amb aquest nou marc, els governs autonòmics podran a la vegada traslladar als ajuntaments la responsabilitat de regular el sector del taxi.



El titular de Foment ha subratllat que no es tracta d'una nova transferència de competències a les autonomies, ja que la Constitució estipula que el transport dins d'una comunitat és de competència autonòmica. "No transferim la competència, sinó la capacitat regulatòria", ha precisat.

En aquest sentit, ha explicat que quan van sorgir els VTC, a finals dels anys noranta, l'Estat va assumir la competència perquè s'ignorava la destinació a la quals els passatgers volien desplaçar-se amb un conductor, però que el temps ha demostrat que és l'àmbit municipal en la gran majoria dels casos, igual que per al taxi.



"El problema és molt desigual a tota Espanya, el principal problema està a les grans capitals", ha indicat el ministre.

La forma jurídica del marc jurídic al que es podran acollir les comunitats serà un decret-llei que modificarà la Llei de Transports, han indicat a l'agència EFE fonts del ministeri de Foment.



També han assenyalat que això permetrà a les comunitats regular amb ràtios diferents al d'un VTC per cada trenta taxis -si no són més restrictius per al taxi- i als ajuntaments que adquireixin capacitat regulatòria els permetrà establir una segona llicència.

Respecte al grup de treball que estudiarà de forma global tot el sector, Ábalos ha avançat que es fixa un termini de tres mesos per a les seves conclusions i que no només atendrà a la prestació del servei, sinó a altres assumptes d'interès com la fiscalitat i les noves tecnologies.



Aquest grup de treball territorial serà paral·lel al que s'obrirà al setembre amb caràcter sectorial i al que han estat convidats els agents econòmics, incloses les associacions de taxistes i Unauto, la patronal dels VTC.

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín, ha dit després de la reunió que "fins a setembre no hi haurà una proposta suficientment concreta com per validar-la" i saber "si serà útil o no".