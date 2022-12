Els trenets de Nadal de Barcelona: consulta els horaris per viatjar-hi

Els trenets s'han convertit ja en una tradició a Barcelona durant les festes de Nadal. El teixit comercial ha vist una oportunitat en aquest atractiu per incentivar les compres en els eixos de la ciutat durant aquestes dates assenyalades.

Es tracta d'uns trenets on es pot accedir gratuïtament o a un mòdic preu, especialment quan es compri a botigues i establiments determinats del barri, associat als Eixos Comercials. Al llarg del viatge podem gaudir d'un passeig molt especial pels carrers i barris de Barcelona, alhora que gaudim de la il·luminació nadalenca. Es tracta d'una opció especialment celebrada pels més petits de la casa.



Si en sou fanàtics i els voleu provar tots, us portem la solució. En aquesta guia podreu consultar les dates dels trenets de Nadal de la ciutat de Barcelona, i veure els seus horaris.

Sant Martí de Provençals

La parada inicial del trenet de Sant Martí de Provençals s'ubica al carrer Cantàbria amb Huelva, i avança per la rambla Guipúscua. Si volem pujar, la compra mínima a les botigues que participen en el trenet és de 50 cèntims.

Estarà en funcionament del 22 de desembre de 2022 fins al 4 de gener de 2023, i s'hi podrà pujar entre les 11 h i les 14 h, i a la tarda de 17 h a 21 h. El dia de Nadal, Sant Esteve i Any Nou no funcionarà.

Gràcia

Amb la parada inicial al carrer Gran de Gràcia número 26, circularà al llarg d'aquesta via. L'entrada val tres euros, però només en pagarem 1 si presentem el tiquet d'algun comerç associat.

Funcionarà del 19 de desembre fins al 4 de gener, parant també els dies 24, 25 i 26 de desembre i els dies 31 i 1 de gener. S'hi pot pujar de 10:30 h a 14 h i de 17 h a 20.30 h. El preu serà d'1 euro si es presenta un tiquet de comerç, i de 3 euros sense compra.

Camp de l'Arpa

Amb parada inicial al carrer Freser amb carrer Indústria, el trenet del Camp de l'Arpa avança pel carrer Trinxant, Pare Claret, passeig Maragall, carrer Còrsega, Independència, Freser, Nació, Ripollès, Muntanya, passeig Maragall i carrer Indústria fins a la parada inicial.

En aquest cas, només hi podrem pujar del 22 al 24 de desembre 2022, i del 4 al 5 de gener de 2023, en horari 10 h a 21 h. El preu és de 50 cèntims d'euro.

Horta

El trenet d'Horta té la parada inicial al carrer Tajo, a la vorera que hi ha davant la benzinera d'Horta. Compta amb fins a cinc recorreguts diferents que passen pels carrers Tajo, Duero, Cartellà, Pitàgores, passeig Maragall o la baixada de la Plana.

Aquest tren circularà del 27 de desembre al 5 de gener, en horari d'11 a 14 h i de 17 a 20 h. El tren no circularà l'1 de gener, mentre el 31 de desembre i el 5 de gener només ho farà en l'horari matiner. Si compres en un comerç associat, el preu és de 2 euros per al públic general i gratuït per als menors de 12 anys que hagin comprat. Sense la compra, costa 3 euros l'entrada general i 1 euro per als menors de 12 anys.

Clot

El Trenet de Nadal al Clot inicia el seu camí a la plaça del Mercat. Avança per carrer Clot, c. Aragó, c. Rogent, c. Freser, c. Xifré, c. València, c. Bilbao, c. Escultors Claperós, Gran Via, c. Independència i c. Clot fins a la parada inicial.

El podem visitar del 27 al 30 de desembre, en horari d'11 a 14 h i de 17 a 21 h. I ho podem fer de manera gratuïta.

Sant Andreu

El Trenet de Nadal de Sant Andreu arrenca a Fabra i Puig amb carrer Neopàtria. Avança pel c. Concepció Arenal, av. Meridiana, c. Malats i c. Gran de Sant Andreu. Hi ha descompte si es compra en comerços associats del barri.

El tren funcionarà del 22 de desembre al 4 de gener, d'11 a 14 h i de 16.30 a 20 h. Tot i això, el 24 i 30 de desembre només és cobrirà l'horari de matí, i no circularà els dies 25 i 26 de desembre ni l'1 de gener.

Sagrada Família

Pel que fa al Trenet de Nadal de la Sagrada Família, sortirà del carrer Marina, 261-263, entre Provença i Rosselló. Fa una ruta pels tres eixos comercials del barri: Encants Nous, Sagrada Família i Gaudí Shopping. Ho farà del 22 de desembre al 5 de gener, en horari de 10:30 a 14 h i de 17 a 20:30 h. No circula els dies 25 i 26 de desembre ni l'1 de gener.

El preu de l'entrada general és de 5 euros, però és gratuït per a menors de 10 anys i per a aquells que comprin en botigues associades.

Sarrià

Amb sortida des de la plaça de Sarrià, avança pel carrer Major de Sarrià en la seav ruta circular. El seu preu és d'1 euro per al públic general, i de 50 cèntims per als menors de 12 anys.

Es podrà pujar en aquest tren de Nadal del 27 de desembre al 4 de gener, en horari de 10:30 a 14 h i de 16:30 a 20 h. El 31 de desembre es cobrirà l'horari de matí, mentre no circula els dies 25 i 26 de desembre ni l'1 de gener.

Fort Pienc

Amb parada al carrer Alí Bei, 73 (amb carrer Sicília), el trenet del Fort Pienc avança pel passeig de Sant Joan, c. Casp, c. Roger de Flor, c. Consell de Cent, av. Diagonal, c. Lepant, c. Ribes, c. Castillejos, avinguda Meridianda i torna a Alí Bei. S'hi pot accedir de forma gratuïta: els bitllets es poden adquirir als comerços de l'Eix Fort Pienc.

Es tracta d'un tren que només circula els dies 22 i 23 de desembre. S'hi pot pujar en horari d'11 a 14 h i de 17 a 20 h.

El Carmel

La parada inicial del trenet de Nadal del Carmel és al carrer Conca de Tremp. Avança pels carrers Lugo, Lluís Maria Vidal, Sigüenza, Dante, rambla del Carmel, carrer Llobregós i peatge Calafell. El preu és d'1,5 euros.

S'hi pot pujar del 23 al 31 de desembre, i del 2 al 5 de gener, en horari 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Les tardes del 23 de desembre i el 5 de gener el trenet no funciona per les cavalcades del Pare Noel i Reis respectivament.

Besòs i el Maresme

Aquest tren de Nadal de Besòs i el Maresme té la parada inicial a la rambla Prim amb el carrer Pere IV. Avança per rbla. Prim, c. Llull, rbla. Prim, c. Bernat Metge, c. Alfons el Magnànim, c. Cristóbal de Moura, c. Maresme i c. Pere IV fins a la parada principal.

En aquest cas, el seu horari és reduït als dies 3 i 4 de gener de 2023. Hi podrem pujar de forma gratuïta d'11 a 14 h i de 17 a 21 h.

Poblenou

La parada inicial s'ubicarà al carrer Bilbao, 35-37, però encara es desconeix el recorregut concret. Els tiquets del trenet de Nadal del Poblenou es poden aconseguir a les botigues associades a l'Eix Comercial del Poblenou. Es farà els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre, en horaris encara per concretar.

Vila Olímpica

Té la seva parada inicial a l'avinguda Icària amb el carrer Arquitecte Sert, i avança per c. Joan Miró, av, Icària, c. Josep Climent, c. Carmen Amaya, c. Jaume Vicens Vives, c. Salvador Espriu, c. Rosa Sensat, c. Doctor Trueta, c. Àlaba, c. Ramon Turró, c. Zamora, c. Llull i av. Icària fins a la parada inicial.

El trenet de Nadal de Vila Olímpica només circularà el 2 de gener de 2023, en horari d'11 a 14 h i de 17 a 21 h. El seu preu és gratuït.