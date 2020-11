ERC s'imposaria a les eleccions al Parlament i l'independentisme superaria el 50% dels vots, segons el CEO

Tercera enquesta sobre les eleccions catalanes del 14 de febrer publicada aquesta setmana i tercera enquesta que pronostica una clara victòria d'ERC a les urnes. El Baròmetre d'Opinió Política del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) atorga a Esquerra entre 36 i 37 escons, clarament per davant de Junts per Catalunya, que es quedaria entre 28 i 30, i el PSC, que seria tercer amb entre 22 i 23 diputats.



L'altre gran titular de l'estudi és que l'independentisme superaria el 50% dels vots emesos, sumant ERC (24,4%), JxCat (18,7%), la CUP (5,3%) i el PDeCAT, que rebria el 2,4% dels sufragis i tindria opcions d'obtenir un representant al Parlament. Entre les quatre formacions sumen una estimació de vot del 50,8%. Paral·lelament, l'independentisme tindria moltes opcions de reforçar la seva majoria parlamentària, ja que el sondeig li dona 70 escons en la franja baixa -els que té ara- i 76 en l'estimació més favorable. A més a més, la ultradreta de Vox s'estrenaria a la cambra amb força, ja que podria rebre el 6,4% dels vots i 7 o 8 escons.



ERC guanyaria tres punts de suport i entre 4 i 5 diputats amb relació a les eleccions del 21 de desembre de 2017, mentre que JxCat perdria tres punts i entre 4 i 6 representants. L'estudi ja permet començar a veure les pèrdues que li pot suposar la ruptura amb el PDeCAT. La CUP, de la seva banda, guanyaria gairebé un punt i entre 2 i 4 escons respecte els 4 obtinguts en els anteriors comicis. En l'òrbita sobiranista, Catalunya en Comú Podem pràcticament calcaria el suport del 21-D, amb el 7,2% dels vots -tres dècimes menys- i entre 7 i 9 diputats, quan ara en té vuit.

Pel que fa als partits que s'oposen al sobiranisme, experimentarien un retrocés global, passant del 43,5% al 40,2% dels vots, mentre que a nivell de diputats passarien dels 53 actuals a entre 50 i 54. El canvi, fonamentalment, s'explica per la monumental davallada que patirà Ciutadans, com pronostiquen totes les enquestes. Després d'imposar-se fa tres anys amb 36 escons i el 25,4% dels sufragis, el 14 de febrer tot just rebria el 10% de les paperetes, que li reportarien entre 13 i 14 diputats. El PSC guanyaria quasi tres punts -fins al 16,8%- i pujaria de 17 a entre 22 i 23 representants, mentre que el PP també milloraria en guanyar 2,8 punts -fins al 7,0%- i entre 4 i 5 diputats, fins als 8 o 9. I, com hem comentat, Vox s'estrenaria amb entre 7 i 8 parlamentaris.



Esquerra captaria un percentatge significatiu d'antics votants de JxCat (12,1%), la CUP (9,6%) i els comuns (7,0%). Els altres transvasament destacats es donarien entre la dreta espanyolista, ja que el 8,4% de votants de Cs el 2017 ara optarien pel PP, mentre que el 15,7% se n'anirien a Vox. L'11,6% d'electors que van optar pel PP fa tres anys, ara també s'anirien cap a la ultradreta.

Tot i el suport electoral de l'independentisme, només el 43,6% dels enquestats volen que Catalunya esdevingui un estat independent, mentre que el 49% restant no ho volen, un percentatge superior a l'anterior baròmetre. A les eleccions al Congrés, també s'imposaria ERC amb 15 escons, per davant del PSC (12-13). JxCat (7-8) i Comuns (6) es disputarien la tercera plaça, el PP aconseguiria tres diputats i CUP (1-2), Vox (2) i Cs (1) també obtindrien representació.



L'estudi també posa de manifest que la sanitat s'ha convertit en la principal preocupació dels catalans. La pandèmia de la Covid-19 també es nota en l'empitjorament de la situació econòmica general i en què se suspèn la gestió dels darrers mesos tant del Govern català com del Govern espanyol.